Ученые обнаружили пригодную для жизни экзопланету





Представители университета в Кембридже уверены, что известная экзопланета K2-18b является пригодной для жизни земных существ. К такому выводу эксперты пришли в результате компьютерного моделирования состава атмосферы. Для этой работы использовали данные, полученные в результате наблюдения. В частности, ученым известна ее масса и радиус. На поверхности может оказаться вода в жидком виде, а атмосфера богата водородом. При этом температура создает все условия для жизни организмов, распространенных на Земле.Если предположения авторов исследования подтвердятся, то K2-18b окажется первой известной научному сообществу экзопланетой, пригодной для развития жизни земного типа.