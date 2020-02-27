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Ученые обнаружили пригодную для жизни экзопланету

Ученые обнаружили экзопланету, имеющую в наличии необходимые составляющие атмосферы для развития жизни на поверхности. Результаты проведенного цифрового моделирования эксперты опубликовали в научном издании ApJ.

Представители университета в Кембридже уверены, что известная экзопланета K2-18b является пригодной для жизни земных существ. К такому выводу эксперты пришли в результате компьютерного моделирования состава атмосферы. Для этой работы использовали данные, полученные в результате наблюдения. В частности, ученым известна ее масса и радиус. На поверхности может оказаться вода в жидком виде, а атмосфера богата водородом. При этом температура создает все условия для жизни организмов, распространенных на Земле.

Если предположения авторов исследования подтвердятся, то K2-18b окажется первой известной научному сообществу экзопланетой, пригодной для развития жизни земного типа.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:36

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