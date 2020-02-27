Врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о появлении сверхлюдей в будущем





Новое исследование нацелено на то, чтобы лечить людей от генетических заболеваний, но проект сильно ограничивается законом в области вмешательства в геном человека. Врач считает, что работа даст больше результатов, когда будут внесены изменения на государственном уровне. Например, люди смогут избавиться от генетических заболеваний. Сейчас медики проводят массу исследований, чтобы доказать эту возможность. Например, обезьяны получают набор генов, отвечающий за интеллект. Ученые из Китая на примере экспериментальной группы показали, что прошедшие через процедуру приматы показывают большие интеллектуальные способности.Андрей Курпатов напомнил, что Стивен Хокинг давно предсказывал переход к созданию сверхчеловека. Однако это будет возможно только в результате развития генной инженерии.