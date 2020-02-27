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Врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о появлении сверхлюдей в будущем

Врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал об экспериментах над обезьянами, которые могут помочь ученым сформировать человеческий интеллект. В радиоэфире с Тиной Канделаки телеведущий заявил, что эта работа также поможет создать сверхчеловека.

Новое исследование нацелено на то, чтобы лечить людей от генетических заболеваний, но проект сильно ограничивается законом в области вмешательства в геном человека. Врач считает, что работа даст больше результатов, когда будут внесены изменения на государственном уровне. Например, люди смогут избавиться от генетических заболеваний. Сейчас медики проводят массу исследований, чтобы доказать эту возможность. Например, обезьяны получают набор генов, отвечающий за интеллект. Ученые из Китая на примере экспериментальной группы показали, что прошедшие через процедуру приматы показывают большие интеллектуальные способности.
Врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о появлении сверхлюдей в будущем

Андрей Курпатов напомнил, что Стивен Хокинг давно предсказывал переход к созданию сверхчеловека. Однако это будет возможно только в результате развития генной инженерии.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:12

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