И смех, и грех: Телеведущая Ксения Собчак показала архивные кадры с первым российским реалити-шоу





Ксения Собчак рассказала о феномене программы «Взгляд», которая выходила в эфир с 1987 по 2001 годы и завоевала любовь со стороны зрителей. Именно в этой программе когда-то и появилось первое реалити-шоу. По словам Ксении Собчак, в то время в один из магазинов Санкт-Петербурга прямо в витрине были заселены молодожены, а все прохожие могли наблюдать затем, что происходит в их отношениях. Естественно, что все происходящее снимали скрытые камеры.Большинство прохожих ждали, что между ними будет в ночное время суток, но интимная связь во время участия в проекте была строго на строго запрещена. В качестве приза участникам обещали подарить ванну джакузи.Тем не менее, в то время подобная телевизионная новинка пришлась по вкусу далеко не всем, а некоторые даже говорили, что это не проект, а сплошная «срамота».