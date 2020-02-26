И смех, и грех: Телеведущая Ксения Собчак показала архивные кадры с первым российским реалити-шоу
Новый выпуск своей программы «Осторожно, Собчак» Ксения Собчак посвятила истории возникновения такой некогда популярной на ТВ программе «Взгляд». Телеведущая уверена, что именно эта передача дала старт образованию шоу на российском телевидении.
Ксения Собчак рассказала о феномене программы «Взгляд», которая выходила в эфир с 1987 по 2001 годы и завоевала любовь со стороны зрителей. Именно в этой программе когда-то и появилось первое реалити-шоу. По словам Ксении Собчак, в то время в один из магазинов Санкт-Петербурга прямо в витрине были заселены молодожены, а все прохожие могли наблюдать затем, что происходит в их отношениях. Естественно, что все происходящее снимали скрытые камеры.
Большинство прохожих ждали, что между ними будет в ночное время суток, но интимная связь во время участия в проекте была строго на строго запрещена. В качестве приза участникам обещали подарить ванну джакузи.
Тем не менее, в то время подобная телевизионная новинка пришлась по вкусу далеко не всем, а некоторые даже говорили, что это не проект, а сплошная «срамота».
Ксения Собчак рассказала о феномене программы «Взгляд», которая выходила в эфир с 1987 по 2001 годы и завоевала любовь со стороны зрителей. Именно в этой программе когда-то и появилось первое реалити-шоу. По словам Ксении Собчак, в то время в один из магазинов Санкт-Петербурга прямо в витрине были заселены молодожены, а все прохожие могли наблюдать затем, что происходит в их отношениях. Естественно, что все происходящее снимали скрытые камеры.
Большинство прохожих ждали, что между ними будет в ночное время суток, но интимная связь во время участия в проекте была строго на строго запрещена. В качестве приза участникам обещали подарить ванну джакузи.
Тем не менее, в то время подобная телевизионная новинка пришлась по вкусу далеко не всем, а некоторые даже говорили, что это не проект, а сплошная «срамота».