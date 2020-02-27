Российские пользователи «уговорили» Microsoft ответить на вопросы о закрытии Windows 7





Отмечается, что открыть «горячую линию» в Microsoft решили в связи с многочисленными просьбами от пользователей. При этом представители компании напоминают, что ранее были предложены специальные инструменты и материалы, которые призваны существенно облегчить процесс перехода на операционную систему нового поколения. В случае, если пользователю так и не удалось найти ответы на свои вопросы в указанных материалах, ему предлагают обратиться за помощью к специалистам русскоязычной «горячей линии» по телефону +7(499)921-21-05. Среди наиболее частых вопросов от пользователей, по словам специалистов, поступают запросы о том, будет ли Windows 7 продолжать нормально работать на их компьютерах. Кроме того, многие интересуются вопросом совместимости сторонних программ с операционной системой Windows 10.Горячая линия продолжит свою работу вплоть до 17 марта текущего года и будет доступна в ежедневном режиме с 8 часов утра до 20 часов вечера.