Российские пользователи «уговорили» Microsoft ответить на вопросы о закрытии Windows 7
Российское подразделение корпорации Microsoft сообщает о начале работы «горячей линии», на которой можно получить ответы и комментарии по поводу окончания поддержки разработчиком популярной операционной системы Windows 7. Такие данные приводятся в публикации пресс-службы компании.
Отмечается, что открыть «горячую линию» в Microsoft решили в связи с многочисленными просьбами от пользователей. При этом представители компании напоминают, что ранее были предложены специальные инструменты и материалы, которые призваны существенно облегчить процесс перехода на операционную систему нового поколения. В случае, если пользователю так и не удалось найти ответы на свои вопросы в указанных материалах, ему предлагают обратиться за помощью к специалистам русскоязычной «горячей линии» по телефону +7(499)921-21-05. Среди наиболее частых вопросов от пользователей, по словам специалистов, поступают запросы о том, будет ли Windows 7 продолжать нормально работать на их компьютерах. Кроме того, многие интересуются вопросом совместимости сторонних программ с операционной системой Windows 10.
Горячая линия продолжит свою работу вплоть до 17 марта текущего года и будет доступна в ежедневном режиме с 8 часов утра до 20 часов вечера.
Отмечается, что открыть «горячую линию» в Microsoft решили в связи с многочисленными просьбами от пользователей. При этом представители компании напоминают, что ранее были предложены специальные инструменты и материалы, которые призваны существенно облегчить процесс перехода на операционную систему нового поколения. В случае, если пользователю так и не удалось найти ответы на свои вопросы в указанных материалах, ему предлагают обратиться за помощью к специалистам русскоязычной «горячей линии» по телефону +7(499)921-21-05. Среди наиболее частых вопросов от пользователей, по словам специалистов, поступают запросы о том, будет ли Windows 7 продолжать нормально работать на их компьютерах. Кроме того, многие интересуются вопросом совместимости сторонних программ с операционной системой Windows 10.
Горячая линия продолжит свою работу вплоть до 17 марта текущего года и будет доступна в ежедневном режиме с 8 часов утра до 20 часов вечера.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:00