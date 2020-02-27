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Компания Renault представила рестайлинговые версии седана и универсала Talisman

Французская компания Renault представила обновленные версии седана и универсала Talisman, которые должны впервые дебютировать перед широкой публикой в рамках предстоящего Женевского автосалона. В продажу оба автомобиля, как сообщают источники, поступят уже в июне 2020 года.
Компания Renault представила рестайлинговые версии седана и универсала Talisman

В результате рестайлинга внешность автомобилей претерпела небольшие изменения, однако радиаторная решетка и бамперы теперь выглядят несколько иначе. А вот головная оптика и задние фонари стали светодиодными. Опционально покупателям также будут доступны так называемые «матричные» фары с функцией автоматического переключения. Наконец, крышу автомобиля теперь украшает антенна в форме акульего плавника.

В салоне Renault Talisman обновленной версии появились более крупные подстаканники, в числе новшеств можно отметить и безрамочные зеркала. Кроме того, разработчик добавил в машину 10,2-дюймовую цифровую «приборку», а также 9,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы. В базовой версии обивка салона матерчатая, однако в топовых вариантах покупатели могут рассчитывать на кожу. Появились также три новых цвета кузова.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:00

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