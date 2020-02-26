«Не могу поверить»: К родившей модели Александре Кабаевой вернулся муж

Этой радостной новостью Кабаева поспешила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram, опубликовав трогательное фото, на котором держит своей рукой руку супруга., - гласит подпись модели под этой публикацией. Подписчики Кабаевой оставили в комментариях под этим постом множество комплиментов и поздравлений. Некоторые даже выразили удивление, что Липовой так быстро оказался на свободе. Ведь суд приговорил спортсмена к 2 годам заключения еще летом минувшего года. Вероятнее всего, Александр Липовой освободился досрочно.Кабаева также пообещала подписчикам, что позднее опубликует видео, на котором планирует показать момент освобождения любимого супруга из заключения. Скорее всего, модель поделится с поклонниками и информацией о том, каким образом ему удалось оказаться на свободе раньше положенного срока.