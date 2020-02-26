АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 70.46 USD 64.92
Курс валют на 26.02.2020

«Не могу поверить»: К родившей модели Александре Кабаевой вернулся муж

Известная российская модель Александра Кабаева перед родами первенца пережила серьезнейший стресс. Дело в том, что ее супруга, звезду популярного реалити «Дом-2» Александра Липового арестовали и отправили за решетку. Однако недавно мужчина все же вернулся в семью.
«Не могу поверить»: К родившей модели Александре Кабаевой вернулся муж

Этой радостной новостью Кабаева поспешила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram, опубликовав трогательное фото, на котором держит своей рукой руку супруга. «Я не могу поверить. Спасибо за этот опыт. Но мы едем домой. Спасибо каждому. Сегодня у нас будет знакомство с малышом», - гласит подпись модели под этой публикацией. Подписчики Кабаевой оставили в комментариях под этим постом множество комплиментов и поздравлений. Некоторые даже выразили удивление, что Липовой так быстро оказался на свободе. Ведь суд приговорил спортсмена к 2 годам заключения еще летом минувшего года. Вероятнее всего, Александр Липовой освободился досрочно.

Кабаева также пообещала подписчикам, что позднее опубликует видео, на котором планирует показать момент освобождения любимого супруга из заключения. Скорее всего, модель поделится с поклонниками и информацией о том, каким образом ему удалось оказаться на свободе раньше положенного срока.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кейт Миддлтон и принца Уильяма заподозрили в том, что они избегают встреч с Меган Маркл и принцем…
«Было стыдно»: Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с…
Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут иностранным зрителям на Берлинском…
Дарья Донцова продемонстрировала отличное упражнение для красивого…
«Не могу поверить»: К родившей модели Александре Кабаевой вернулся…
Американские астрофизики заметили новый естественный спутник…
Джанабаева опубликовала редкое фото с сыном Валерия…
Звезда «Дом-2» Александра Черно не рада появлению своей мамы на шоу «Бородина против…
Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от поездок в Иран, Италию и Южную…
Дана Борисова в очередной раз обвинила Елену Хангу в наведении…
В странах ЕС хотят возобновить производство смартфонов со съемными…
Учёные : Нефть и химические компоненты косметики являются причинами ожирения…
Mercedes представила заряженную версию кроссовера AMG GLA…
Немецкие врачи назвали первые симптомы глазного…
ВКС России приняли на вооружение первый комплекс С-350…
Медики: Периодическое измерение температуры помогает обнаружить рак…
Певец Прохор Шаляпин после отдыха обратился к врачу с жалобами на плохое…
«Простите меня»: Мария Шарапова объявила о завершении спортивной…
«Семья – это мусор»: Актер Владимир Епифанцев откровенно рассказал об изменах в…
Ксения Бородина устала от своих обязанностей ведущей на телепроекте…
В России введут систему оповещения ГИБДД о резко тормозящих авто к 2022…
«Языком моды открыла глаза на жизнь»: Рамзан Кадыров высказался о модном показе дочери в…
Озвучены цены на новые внедорожники Land Rover Defender 90 и…
«Чудес не бывает»: Юрий Лоза высмеял Александра Петрова из-за чрезмерной…
Отец Меган Маркл Томас обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II и британского…
Игорь Крутой опроверг слухи о разводе своей падчерицы…
Глава польского Минздрава назвал котов возможными переносчиками…
Александр Васильев после критики стиля Олега Меньшикова напомнил хейтерам о молодой жене…
Просмотреть все новости