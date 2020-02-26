Дана Борисова в очередной раз обвинила Елену Хангу в наведении порчи
Российская телеведущая Дана Борисова снова обвинила Елену Хангу в наведении порчи. На этот раз она заявила об сверхъестественных способностях своей коллеги в прямом эфире теле-программы «На самом деле».
43-летняя ведущая многочисленных шоу неоднократно предъявляла обвинения Елене Ханге в использовании магии. Дана Борисова убеждена, что автор программы «Про это» провела колдовской обряд с куклой вуду, из-за чего она долгое время не могла избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. Опытная теле-деятельница всегда тактично реагировала на громкие заявления своей коллеги и даже опубликовала общие фото после очередной провокации на передаче с Аллой Довлатовой.
Дана Борисова также рассказывала, что Елена Ханга подсыпала ей в обувь песок, которая по ее мнению, не что иное, как «кладбищенская земля» из ритуалов черной магии. Чтобы наконец расставить все на свои места, телеведущие прошли проверку на детекторе лжи шоу «На самом деле». Как выяснилось, обвинения пострадавшей телеведущей – не подтвердились. В то же время, слова «колдуньи» были правдивыми и никакой магией 57-летняя теле-деятельница не владеет.
Как известно, в предыдущий раз Елена Ханга опровергла обвинения Даны Борисовой, сказав, что ее коллега «придумала эту историю еще десять лет назад и до сих пор о ней говорит».
43-летняя ведущая многочисленных шоу неоднократно предъявляла обвинения Елене Ханге в использовании магии. Дана Борисова убеждена, что автор программы «Про это» провела колдовской обряд с куклой вуду, из-за чего она долгое время не могла избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. Опытная теле-деятельница всегда тактично реагировала на громкие заявления своей коллеги и даже опубликовала общие фото после очередной провокации на передаче с Аллой Довлатовой.
Дана Борисова также рассказывала, что Елена Ханга подсыпала ей в обувь песок, которая по ее мнению, не что иное, как «кладбищенская земля» из ритуалов черной магии. Чтобы наконец расставить все на свои места, телеведущие прошли проверку на детекторе лжи шоу «На самом деле». Как выяснилось, обвинения пострадавшей телеведущей – не подтвердились. В то же время, слова «колдуньи» были правдивыми и никакой магией 57-летняя теле-деятельница не владеет.
Как известно, в предыдущий раз Елена Ханга опровергла обвинения Даны Борисовой, сказав, что ее коллега «придумала эту историю еще десять лет назад и до сих пор о ней говорит».
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:04