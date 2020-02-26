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В России введут систему оповещения ГИБДД о резко тормозящих авто к 2022 году

В целях выявления опасных участков дорог НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" запустят систему оповещения ГИБДД России о резко тормозящих авто. Новый проект заработает к 2022 году, когда и начнется сбор обезличенных данных из существующих платформ производителей.

По словам пресс-секретаря НП "ГЛОНАСС" Ярослава Федосеева, система оповещения сотрудников автоинспекции о резком торможении машин на аварийных участках дороги заработает через два года. Известно, что данные будут поступать на веб-платформу "Автодата" благодаря связи с встроенными устройствами автомобилей. При этом новая технология не сможет определить личность водителя или номер его транспортного средства. Основной интерес для сотрудников ГИБДД представляет информация об экстренном снижении скорости.

Этот проект позволит властям определить маршруты, которые требуют установки дополнительных знаков, обновления асфальтного покрытия или изменения скоростного режима. Подобная инициатива, по задумке разработчиков, должна снизить количество ДТП на 20–30% в год. Стоит отметить, что система "Автодата" прямо сейчас собирает и обрабатывает показатели с транспортной и автомобильной сфер, вроде сведений о качестве дорог и уровне осадков в реальном времени.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:09

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