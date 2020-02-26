Звезда «Дом-2» Саша Черно сморкается в собственные носки





Звездная пара проекта «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян достаточно часто ругаются между собой. Недавно и вовсе дошло до того, что ребята собирались развестись, но потом передумали.Участница проекта «Дом-2» Саша Черно находится в положении и уже не в первый раз страдает от того, что ее мучает простуда. Девушка никак не может справиться с элементарным насморком. Так, ей пришлось для того, чтобы высморкаться, воспользоваться собственными носками. Все происходящее увидел Иосиф Оганесян и не выдержав, сделал ей замечание. Молодой человек сказал, что для этой цели можно же было взять платки.Однако Саша Черно сказала, что у нее закончились платки, а ничего более подходящего она не нашла. В итоге участница проекта «Дом-2» Саша Черно, так и продолжила сморкаться в носки, ее не остановило и ворчание Иосифа Оганесяна.