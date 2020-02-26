Ученые выяснили, что деревья способны "передавать" опыт по наследству





Новые данные, собранные членами Швейцарского федерального научно-исследовательского института леса, снега и ландшафта, раскрыли секрет адаптации деревьев к переменам в окружающей среде. К примеру, растения способны укреплять свои корневые системы во время засухи, или стимулировать рост листьев при переизбытке влаги. До недавнего времени считалось, что этот защитный механизм "пропадает" вместе со смертью того или иного представителя флоры. Теперь же было доказано, что опыт передается следующим поколениям.Ученые объясняют, что в этом случае наблюдается метилирование ДНК - изменение генетического кода, в котором к цитозину прикрепляются вещества метильной группы. Проще говоря, происходит тренировка генома. Эти результаты были получены вследствие эксперимента с участием двух групп деревьев: первая, которая страдала от дефицита воды, и контрольная с нормальным уровнем полива. Оказалось, что растения с пониженным объемом жидкости лучше переносили периоды засухи, что подтверждает передачу индивидуального "жизненного опыта".