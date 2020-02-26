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Владимир Путин высказался о следствии по делу Иван Голунова

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу следствия, которое ведется в рамках дела журналиста Ивана Голунова. Глава государства уверен, что потребуется время, причем все признания следует получать исключительно в рамках закона.
Владимир Путин высказался о следствии по делу Иван Голунова

Президент также оценил роль общественной активности и поднявшегося резонанса. По его мнению, следствие в данном случае должно идти без особой спешки, невзирая на реакцию со стороны общественности. При этом Путин подчеркивает, что выбивание каких-либо признаний от фигурантов дел является противозаконным, все данные при таких расследованиях должны быть получены исключительно законным путем. Более того, подобные методы президент называет наиболее предпочтительными. Уточнил Владимир Владимирович и тот факт, что любая спешка и суета в такие делах могут только навредить и помешать.

Стоит отметить, что по последним данным в рамках дела Ивана Голунова пятерых сотрудников полиции обвинили в превышении полномочий, подделке результатов ОРМ и доказательств. Всем фигурантам дела на данный момент инкриминируется также незаконное хранение запрещенных веществ, а также их приобретение. Вероятно, речь идет о доказательствах, которые были подброшены журналисту.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:23

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