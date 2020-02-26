Владимир Путин высказался о следствии по делу Иван Голунова





Президент также оценил роль общественной активности и поднявшегося резонанса. По его мнению, следствие в данном случае должно идти без особой спешки, невзирая на реакцию со стороны общественности. При этом Путин подчеркивает, что выбивание каких-либо признаний от фигурантов дел является противозаконным, все данные при таких расследованиях должны быть получены исключительно законным путем. Более того, подобные методы президент называет наиболее предпочтительными. Уточнил Владимир Владимирович и тот факт, что любая спешка и суета в такие делах могут только навредить и помешать.Стоит отметить, что по последним данным в рамках дела Ивана Голунова пятерых сотрудников полиции обвинили в превышении полномочий, подделке результатов ОРМ и доказательств. Всем фигурантам дела на данный момент инкриминируется также незаконное хранение запрещенных веществ, а также их приобретение. Вероятно, речь идет о доказательствах, которые были подброшены журналисту.