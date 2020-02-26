Виталина Цымбалюк-Романовская приняла участие в отборе картин маэстро Rami Meir для выставки «Характер Женщины» во Флоренции
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала своим преданным поклонникам в Instagram, что приняла участие в отборе картин маэстро Rami Meir. Теперь эти произведения искусства будут показаны на выставке «Характер Женщины» во Флоренции.
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала видео, на котором она запечатлена рядом с израильским художником Рахамим Нувахович, известным как Rami Meir. В комментарии бывшая супруга Армена Джигарханяна написал, что работы этого замечательно человека будут прекрасно смотреться в интерьерах любого стиля. Также пианистка поблагодарила всех за приглашение на экспозицию. Она осталась очень довольно таким времяпровождением и тем, что смогла помочь отобрать картины для выставки во Флоренции.
Подписчики отметили изящность и необычность произведений искусства художника Rami Meir. Некоторые написали, что Виталина Цымбалюк-Романовская весьма разносторонняя личность и успевает принять участие во многих мероприятиях.
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала видео, на котором она запечатлена рядом с израильским художником Рахамим Нувахович, известным как Rami Meir. В комментарии бывшая супруга Армена Джигарханяна написал, что работы этого замечательно человека будут прекрасно смотреться в интерьерах любого стиля. Также пианистка поблагодарила всех за приглашение на экспозицию. Она осталась очень довольно таким времяпровождением и тем, что смогла помочь отобрать картины для выставки во Флоренции.
Подписчики отметили изящность и необычность произведений искусства художника Rami Meir. Некоторые написали, что Виталина Цымбалюк-Романовская весьма разносторонняя личность и успевает принять участие во многих мероприятиях.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:56