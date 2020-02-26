Porsche инвестирует в DSP Concepts ради «правильного» звучания своих электрокаров
Немецкая компания Porsche решила вложить довольно крупную сумму средств в развитие компании DSP Concepts. Последняя специализируется на разработке программного обеспечения, предназначенного для обработки звуковых сигналов, а также обладает огромным опытом в создании алгоритмов обработки звука. Эксперты полагают, что популярная марка таким образом планирует обеспечить свои электромобили «правильным» звучанием.
Всего DSP Concepts получит от Porsche порядка 14,5 миллионов долларов. Появление столь крупного инвестора позволяет компании привлечь уже в общей сложности более 25 миллионов долларов. Немногим ранее в перспективный стартап из Калифорнии вложились концерн BMW, компания MediaTek, а также крупный венчурный фонд, принадлежащих японской корпорации Sony. Самым же главным достижением DSP Concepts на данный момент считается современная платформа для разработки аудио под названием Audio Weaver, с помощью которой можно создавать авторские алгоритмы обработки аудиосигналов любой сложности.
Эксперты полагают, что для немецкого автопроизводителя технологии, которыми располагает калифорнийский разработчик, станут незаменимым помощником в создании особенного звучания для будущих электрокаров на базе модели Taycan. Ведь поклонники марки любят ее автомобили в том числе и за уникальное звучание их двигателей, но с переходом на электротягу эта «магия», делавшая спорткары Porsche столь узнаваемыми, рискует пропасть.
Всего DSP Concepts получит от Porsche порядка 14,5 миллионов долларов. Появление столь крупного инвестора позволяет компании привлечь уже в общей сложности более 25 миллионов долларов. Немногим ранее в перспективный стартап из Калифорнии вложились концерн BMW, компания MediaTek, а также крупный венчурный фонд, принадлежащих японской корпорации Sony. Самым же главным достижением DSP Concepts на данный момент считается современная платформа для разработки аудио под названием Audio Weaver, с помощью которой можно создавать авторские алгоритмы обработки аудиосигналов любой сложности.
Эксперты полагают, что для немецкого автопроизводителя технологии, которыми располагает калифорнийский разработчик, станут незаменимым помощником в создании особенного звучания для будущих электрокаров на базе модели Taycan. Ведь поклонники марки любят ее автомобили в том числе и за уникальное звучание их двигателей, но с переходом на электротягу эта «магия», делавшая спорткары Porsche столь узнаваемыми, рискует пропасть.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:00