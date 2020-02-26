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Porsche инвестирует в DSP Concepts ради «правильного» звучания своих электрокаров

Немецкая компания Porsche решила вложить довольно крупную сумму средств в развитие компании DSP Concepts. Последняя специализируется на разработке программного обеспечения, предназначенного для обработки звуковых сигналов, а также обладает огромным опытом в создании алгоритмов обработки звука. Эксперты полагают, что популярная марка таким образом планирует обеспечить свои электромобили «правильным» звучанием.
Porsche инвестирует в DSP Concepts ради «правильного» звучания своих электрокаров

Всего DSP Concepts получит от Porsche порядка 14,5 миллионов долларов. Появление столь крупного инвестора позволяет компании привлечь уже в общей сложности более 25 миллионов долларов. Немногим ранее в перспективный стартап из Калифорнии вложились концерн BMW, компания MediaTek, а также крупный венчурный фонд, принадлежащих японской корпорации Sony. Самым же главным достижением DSP Concepts на данный момент считается современная платформа для разработки аудио под названием Audio Weaver, с помощью которой можно создавать авторские алгоритмы обработки аудиосигналов любой сложности.

Эксперты полагают, что для немецкого автопроизводителя технологии, которыми располагает калифорнийский разработчик, станут незаменимым помощником в создании особенного звучания для будущих электрокаров на базе модели Taycan. Ведь поклонники марки любят ее автомобили в том числе и за уникальное звучание их двигателей, но с переходом на электротягу эта «магия», делавшая спорткары Porsche столь узнаваемыми, рискует пропасть.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:00

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