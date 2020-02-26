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Врачи назвали первые симптомы язвенной болезни желудка

Среди распространенных заболеваний органов пищеварительного тракта язвенная болезнь занимает одну из лидирующих позиций по частоте возникновения у людей разного возраста. Врачи назвали первые симптомы, свидетельствующие об эрозии слизистой желудка, чтобы избежать осложнений.
Врачи назвали первые симптомы язвенной болезни желудка

Язвенная болезнь чаще всего возникает вследствие развития бактерии Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка. Данный возбудитель устойчив к кислой среде органа и легко попадает в организм от зараженного человека через слюну, общую посуду и предметы гигиены. Кроме инфекционной этиологии эрозия может возникнуть на фоне хронического гастродуоденита и гастроэзофагального рефлюкса, которые являются результатом неправильного или нерегулярного питания, пагубных привычек или агрессивного медикаментозного лечения.

Первыми симптомами язвенной болезни могут быть: метеоризм, тошнота, боли в эпигастральной области левого подреберья, чувство распирания в околопупочной зоне, отрыжка воздухом и кислый привкус во рту. На более поздних стадиях эрозия может вызвать внутренние кровотечения, которые могут сопровождаться рвотой или потемнением стула.

Врачи настоятельно рекомендуют обратиться за медицинской помощью к гастроэнтерологу в случае обнаружения одного или нескольких признаков, свойственных язвенной болезни желудка.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:23

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