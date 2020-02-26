Врачи назвали первые симптомы язвенной болезни желудка





Язвенная болезнь чаще всего возникает вследствие развития бактерии Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка. Данный возбудитель устойчив к кислой среде органа и легко попадает в организм от зараженного человека через слюну, общую посуду и предметы гигиены. Кроме инфекционной этиологии эрозия может возникнуть на фоне хронического гастродуоденита и гастроэзофагального рефлюкса, которые являются результатом неправильного или нерегулярного питания, пагубных привычек или агрессивного медикаментозного лечения.Первыми симптомами язвенной болезни могут быть: метеоризм, тошнота, боли в эпигастральной области левого подреберья, чувство распирания в околопупочной зоне, отрыжка воздухом и кислый привкус во рту. На более поздних стадиях эрозия может вызвать внутренние кровотечения, которые могут сопровождаться рвотой или потемнением стула.Врачи настоятельно рекомендуют обратиться за медицинской помощью к гастроэнтерологу в случае обнаружения одного или нескольких признаков, свойственных язвенной болезни желудка.