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На территории Бразилии обнаружен первый образец окаменевшей смолы из мелового периода

На территории Бразилии геологи обнаружили образец окаменевшей камеди, которая хранилась в древнем растении около 110 млн лет. По словам местных ученых, эта находка из мелового периода подтверждает возможность сохранения смолы в ископаемых материалах.

Ученые из Университета Портсмута сообщили о невероятном открытии. Красивый, похожий на янтарь материал, был обнаружен в листьях растения Welwitschiophyllum в Бразилии. Этот «драгоценный камень» из мелового периода является уникальным, поскольку считается первым доказательством процессов окаменения в камеди, которые ранее считались невозможными в отличие от янтаря. Растения производят жидкости, которые выполняют разные функции: смолы служат защитой от болезней и насекомых. А вот янтарь участвует в хранении пищи, структурной поддержке и герметизации ран.

Это исследование также выявило еще один важный факт: считается, что растение Welwitschiophyllum относится к одному из старейших и загадочных представителей флоры. Примечательно, что рассматриваемый родственник этого вида все еще растет сегодня - Welwitschia является единственным выжившим из этой линии и встречается только в пустыне Намиб в Намибии и Южной Анголе. Исследователи в дальнейшем будут изучать, как смоле удалось пережить 110 миллионов лет вопреки легкой растворимости в воде, которая должна была вымыть её из структуры листьев.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:30

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