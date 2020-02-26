В Сети показали полностью восстановленный 40-летний Volkswagen Golf GTI
В Сети представили полностью восстановленный классический спортивный хэтчбек Volkswagen Golf GTI 1983 года. На реставрацию данного экземпляра его владелец Дерек Спратт потратил 12 000 часов работы и около 140 000 долларов.
Этот Volkswagen Golf GTI Дерек Спратт приобрел еще в молодом возрасте, когда учился в колледже. В 2011 году, когда мужчине было уже 50 лет, он решил отдать дань уважения своему первому автомобилю. Отыскав точно такой же «Гольф» с тем же годом выпуска, автор решил полностью его восстановить. От появления идеи до ее реализации прошло 7 лет. Всего же на реставрацию классического спортивного хэтчбека американец потратил 12 000 часов своего времени и огромную сумму денег. Зато автору этого проекта удалось полностью отреставрировать либо же заменить на новый практически каждый элемент машины. Теперь в Volkswagen Golf GTI имеются кресла с подогревом, цифровая приборная панель и стеклоподъемники. А под крышкой капота, вместо штатного 90-сильного двигателя расположилась 220-сильная установка.
После завершения ремонта владелец немного прокатился на машине и неожиданно принял решение ее продать. Будущему покупателю он поставил одно важное условие: разрешить ему иногда навещать машину и даже кататься на ней. Впрочем, времени донимать будущего владельца у Дерека Спратта будет немного, мужчина наметил себе новую цель – теперь он планирует заняться реставрацией и электрификацией почти 60-летнего Volkswagen Beetle.
Этот Volkswagen Golf GTI Дерек Спратт приобрел еще в молодом возрасте, когда учился в колледже. В 2011 году, когда мужчине было уже 50 лет, он решил отдать дань уважения своему первому автомобилю. Отыскав точно такой же «Гольф» с тем же годом выпуска, автор решил полностью его восстановить. От появления идеи до ее реализации прошло 7 лет. Всего же на реставрацию классического спортивного хэтчбека американец потратил 12 000 часов своего времени и огромную сумму денег. Зато автору этого проекта удалось полностью отреставрировать либо же заменить на новый практически каждый элемент машины. Теперь в Volkswagen Golf GTI имеются кресла с подогревом, цифровая приборная панель и стеклоподъемники. А под крышкой капота, вместо штатного 90-сильного двигателя расположилась 220-сильная установка.
После завершения ремонта владелец немного прокатился на машине и неожиданно принял решение ее продать. Будущему покупателю он поставил одно важное условие: разрешить ему иногда навещать машину и даже кататься на ней. Впрочем, времени донимать будущего владельца у Дерека Спратта будет немного, мужчина наметил себе новую цель – теперь он планирует заняться реставрацией и электрификацией почти 60-летнего Volkswagen Beetle.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:17