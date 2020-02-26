Регина Тодоренко хочет самостоятельно развиваться в медийной сфере





Недавно сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова Михаилу исполнился год. Телеведущая утверждает, у неё отлично получается совмещать работу и отдых. Она старается правильно распределять время и на съёмки, и на семью. Супруга музыканта заявляет, с рождением ребёнка её приоритеты приобрели новое направление и самым главным проектом для неё стала семья. Вместе с этим ведущая «Орла и решки» активно занимается авторским YouTube-шоу «Пятница с Региной» и передачей «Регина+1». Тодоренко отмечает, поклонники часто интересуются у неё, не хочется ли она передать часть своих обязанностей продюсеру.На данный вопрос телеведущая предпочитает отвечать отрицательно. Она уточняет, ей нравится самостоятельно контролировать все процессы, которые связаны со съемками проектов. При этом во время её выступлений на сцене в качестве певицы ей приходилось сотрудничать с продюсером. Ведущая отмечает, это очень удобно, поскольку более сведущей человек помогал ей решать все вопросы, которые касались поиска песен, музыкантов, выбора площадок и залов для концертов. И всё же со временем у неё возникло желание создавать что-то своё. Тогда она решила заняться авторской программой.