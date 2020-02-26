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Алена Водонаева заработала на скандале и улетела в Лондон

Алена Водонаева, которой в этом году исполняется 38 лет, давно старается привлекать внимание к себе скандальными высказываниями. Впервые так поступить Алёна попыталась, когда требовала уволить полных стюардесс. Тогда в социальных сетях она заявила, что ей неприятно ездить в лифте, летать в самолете или заходить в одну воду на море с толстыми людьми.

Алена Водонаева заработала на скандале и улетела в Лондон

Эксплуатировать эту тему она научилась у Ксении Собчак, которая своей фразой о том, что не любит жирных людей, вызвала большой общественный резонанс. У Алёны Водонаевой же ничего не получилось, в качестве отклика она получила только огромное количество критики.

В этом же году план Водонаевой сработал, она однозначно привлекла к себе внимание своими резонансными высказываниями об абортах, материнском капитале и общей демографии. Её фразы не раз обсуждали на федеральных каналах, а также написали заявление на телезвезду в полицию


Алёна Водонаева не стала мешкать, а сразу решила монетизировать интерес к своей персоне. Расширила свой бизнес — решила открыть еще один салон красоты, запустила свой канал на платформе YouTube, первый выпуск которого уже набрал более миллиона просмотров. И хотя просмотры остальных роликов лишь немного пересекли планку в сто тысяч, Алёна не собирается терять надежду. По словам самой Водонаевой, она не против замахнуться и на политическую карьеру.

На днях она улетела со своим директором прогуляться в Лондон. Свои финансовые дела Водонаева устроила после свадьбы с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Семья давно распалась, но супруг оставил ей квартиру в Москве и участвует в воспитании сына.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:30

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