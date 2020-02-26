Алена Водонаева заработала на скандале и улетела в Лондон





Эксплуатировать эту тему она научилась у Ксении Собчак, которая своей фразой о том, что не любит жирных людей, вызвала большой общественный резонанс. У Алёны Водонаевой же ничего не получилось, в качестве отклика она получила только огромное количество критики.В этом же году план Водонаевой сработал, она однозначно привлекла к себе внимание своими резонансными высказываниями об абортах, материнском капитале и общей демографии. Её фразы не раз обсуждали на федеральных каналах, а также написали заявление на телезвезду в полициюАлёна Водонаева не стала мешкать, а сразу решила монетизировать интерес к своей персоне. Расширила свой бизнес — решила открыть еще один салон красоты, запустила свой канал на платформе YouTube, первый выпуск которого уже набрал более миллиона просмотров. И хотя просмотры остальных роликов лишь немного пересекли планку в сто тысяч, Алёна не собирается терять надежду. По словам самой Водонаевой, она не против замахнуться и на политическую карьеру.На днях она улетела со своим директором прогуляться в Лондон. Свои финансовые дела Водонаева устроила после свадьбы с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Семья давно распалась, но супруг оставил ей квартиру в Москве и участвует в воспитании сына.