Специалисты назвали лучшие соцсети для поиска работы в России





Согласно статистическим данным, большинство участников опроса определили социальную сеть "ВКонтакте" как самую эффективную для поиска работы. Далее следуют - "Одноклассники", тройку лидеров замыкает Instagram, и на четвёртом месте оказался Facebook. Приблизительно 70% опрошенных сообщили, что им приходилось прибегать к помощи социальных сетей для поиска подходящей работы, а 55% уверены, это не самый эффективный метод для трудоустройства.Директор по маркетингу сервиса "Работа.ру" Ксения Курникова сообщила, на данный момент соцсети переполнены информацией, и зачастую из-за этого активизируются мошенники. По этой причине специалист советует использовать для поиска объявлений только в проверенные группы и страницы проверенных ресурсов. При возникновении сомнений по поводу надёжности источника вакансии перед собеседованием, необходимо обратить внимание на отзывы о компании и почитать о ней дополнительную информацию. Также можно связаться с сотрудниками, которые уже давно там работают и выяснить интересующие соискателя вопросы.