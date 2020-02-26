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Специалисты назвали лучшие соцсети для поиска работы в России

Специалисты сервиса "Работа.ру" провели опрос среди 3000 россиян с целью выяснить, какая социальная сеть лучше всего подходит для поиска работы в России. Респонденты выделили такие популярные соцсети, как "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники" и Instagram.

Согласно статистическим данным, большинство участников опроса определили социальную сеть "ВКонтакте" как самую эффективную для поиска работы. Далее следуют - "Одноклассники", тройку лидеров замыкает Instagram, и на четвёртом месте оказался Facebook. Приблизительно 70% опрошенных сообщили, что им приходилось прибегать к помощи социальных сетей для поиска подходящей работы, а 55% уверены, это не самый эффективный метод для трудоустройства.

Директор по маркетингу сервиса "Работа.ру" Ксения Курникова сообщила, на данный момент соцсети переполнены информацией, и зачастую из-за этого активизируются мошенники. По этой причине специалист советует использовать для поиска объявлений только в проверенные группы и страницы проверенных ресурсов. При возникновении сомнений по поводу надёжности источника вакансии перед собеседованием, необходимо обратить внимание на отзывы о компании и почитать о ней дополнительную информацию. Также можно связаться с сотрудниками, которые уже давно там работают и выяснить интересующие соискателя вопросы.

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Общество / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:10

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