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Купины уходят с телепроекта "Дом-2" после полёта на Сейшелы

Накануне появилась информация, что семья Купиных уйдет из телепроекта "Дом-2" после полёта на "Остров любви".

Купины уходят с телепроекта "Дом-2" после полёта на Сейшелы

Полный состав шоу "Спаси Свою Любовь" отправится на Сейшельские острова уже в начале весны. Такое решение приняло руководство программы.

Руководители считают, что Алексей Купин и его жена Майя Донцова на "Острове" (да и другие пары) смогут решить все свои конфликты и, наконец-то, помириться с друг другом.

Правда, так думают далеко не все участники телестройки. К примеру, Марина Африкантова заявила, что не желает никуда лететь. И вряд ли после полёта на Сейшелы все смогут урегулировать конфликты. Ведь ссоры происходят не из-за места где они находятся, а из-за нетерпимости молодых людей и разницы характеров.


А сами Купины уже заявили, что они хотят полететь на Сейшельские острова, а уже после него они отправятся в "свободное плавание" и покинут телепроект. Супруги полагают, что они там подзадержались и им нужно продолжать строить свои отношения вне "Дома-2". А значит, через месяц, максимум два, Майя Донцова и Алексей Купин покинут родное реалити-шоу.

Но нет сомнений, что они будут приходить на шоу "Бородина против Бузовой", чтобы болельщики проекта без них не скучали.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:55

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