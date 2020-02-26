«Просто не хочется»: Светлана Светличная решила не отмечать 80-летний юбилей





«В этом году не буду праздновать юбилей. Просто не хочется. У меня есть два телефона, и они оба целыми днями в прямом смысле разрываются. Все интересуются этим вопросом, но я уже устала отвечать на него», - приводит слова актрисы портал «Телепрограмма». Немногим ранее звезда фильма «Бриллиантовая рука» заявила, что из-за длительных разъездов по стране с творческими встречами подорвала свое здоровье. Как призналась Светличная, ей стало легче лишь после того, как государство начало доплачивать 30 000 рублей за звание заслуженной артистки в соответствии с распоряжением мэра Москвы, что немного упростило жизнь и позволило разгрузить график.Кроме того, как утверждает Светлана Светличная, она является единственной в России заслуженной артисткой, которая не хочет жаловаться на свою пенсию.