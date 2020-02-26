«Просто не хочется»: Светлана Светличная решила не отмечать 80-летний юбилей
Известная российская актриса Светлана Светличная рассказала, что не собирается праздновать свой юбилей. Между тем, уже 15 мая 2020 года заслуженной артистке исполняется 80 лет.
«В этом году не буду праздновать юбилей. Просто не хочется. У меня есть два телефона, и они оба целыми днями в прямом смысле разрываются. Все интересуются этим вопросом, но я уже устала отвечать на него», - приводит слова актрисы портал «Телепрограмма». Немногим ранее звезда фильма «Бриллиантовая рука» заявила, что из-за длительных разъездов по стране с творческими встречами подорвала свое здоровье. Как призналась Светличная, ей стало легче лишь после того, как государство начало доплачивать 30 000 рублей за звание заслуженной артистки в соответствии с распоряжением мэра Москвы, что немного упростило жизнь и позволило разгрузить график.
Кроме того, как утверждает Светлана Светличная, она является единственной в России заслуженной артисткой, которая не хочет жаловаться на свою пенсию.
«В этом году не буду праздновать юбилей. Просто не хочется. У меня есть два телефона, и они оба целыми днями в прямом смысле разрываются. Все интересуются этим вопросом, но я уже устала отвечать на него», - приводит слова актрисы портал «Телепрограмма». Немногим ранее звезда фильма «Бриллиантовая рука» заявила, что из-за длительных разъездов по стране с творческими встречами подорвала свое здоровье. Как призналась Светличная, ей стало легче лишь после того, как государство начало доплачивать 30 000 рублей за звание заслуженной артистки в соответствии с распоряжением мэра Москвы, что немного упростило жизнь и позволило разгрузить график.
Кроме того, как утверждает Светлана Светличная, она является единственной в России заслуженной артисткой, которая не хочет жаловаться на свою пенсию.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:19