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«Триптих»: Ургант назвал "голое" фото Собчак предвыборным плакатом

Иван Ургант в своём вечернем телешоу на «Первом канале» в собственном стиле прокомментировал пост Ксении Собчак в Instagram.

«Триптих»: Ургант назвал "голое" фото Собчак предвыборным плакатом

Перед Днём Святого Валентина Ксения Собчак на своей странице в социальной сети Instagram разместила довольное откровенное фото в обществе двух подруг. Этот пост наделал немало шума в интернете. Сначала над фотографией повеселился писатель Александр Цыпкин, разместивший фотомонтаж, где рядом с Ксенией Собчак изобразил свою супругу, нарисовав ей достаточно пышные формы. Хотя администрация социальной сети довольно быстро удалила этот откровенный снимок, Собчак оперативно отреагировала, колко высмеяв монтаж и похвастав возможностями своего супруга.

Однако злоключения снимка на этом не закончились. Об дальнейшем рассказала сама Собчак, выложив небольшой кусок передачи «Вечерний Ургант» на своей страничке в Instagram.


Конечно, Иван Ургант не смог не отреагировать на такой интересный фотоснимок, раз уж Ксения показала себя практически обнажённой на фоне заката. Ургант припомнил Ксении её политические амбиции. Он отпустил шутку о том, что несмотря на закончившуюся два года назад президентскую кампанию, Ксения Собчак только сейчас выкладывает предвыборные плакаты. Ввиду того, на снимке компанию Собчак составляют певица Глюкоза и дизайнер Яна Расковалова, Ургант назвал фотографию триптихом. Также он позавидовал продуманности Ксении, которая одной фотографии сумела поздравить с тремя праздниками: Днём святого Валентина, с Днем защитника Отечества и прощённым воскресеньем.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:56

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