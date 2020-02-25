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Россиян стали чаще атаковать сталкерские программы

Численность российских пользователей мобильных устройств, которые подверглись атаке со стороны сталкерского ПО, в 2019 году выросло втрое в сравнении с показателями 2018 года. Такие шпионские программы, утверждают эксперты, позиционируются распространителями как легальные и позволяют получить доступ к персональным данным, которые хранятся на устройствах.
Россиян стали чаще атаковать сталкерские программы

Кроме сталкерских программ определенную опасность приватности многочисленных пользователей представляло и многочисленное рекламное программное обеспечение. В результате атак со стороны таких зловредов персональные данные ряда пользователей без их согласия могли оказаться в распоряжении третьих лиц. Кроме того, затруднялась и эксплуатация гаджетов в связи со слишком большим количеством всплывающих рекламных баннеров. Наконец, отмечают специалисты в сфере кибербезопасности, злоумышленники нередко эксплуатировали функционал новой службы поддержки компании Google, которая была создана специально для облегчения использования приложений людьми с особыми потребностями.

В целом же, утверждают эксперты, Россия уже три года подряд неизменно входит в список лидеров среди стран по количеству пользователей, которых атакуют вирусы и банковские троянцы.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:50

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