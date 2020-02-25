Россиян стали чаще атаковать сталкерские программы





Кроме сталкерских программ определенную опасность приватности многочисленных пользователей представляло и многочисленное рекламное программное обеспечение. В результате атак со стороны таких зловредов персональные данные ряда пользователей без их согласия могли оказаться в распоряжении третьих лиц. Кроме того, затруднялась и эксплуатация гаджетов в связи со слишком большим количеством всплывающих рекламных баннеров. Наконец, отмечают специалисты в сфере кибербезопасности, злоумышленники нередко эксплуатировали функционал новой службы поддержки компании Google, которая была создана специально для облегчения использования приложений людьми с особыми потребностями.В целом же, утверждают эксперты, Россия уже три года подряд неизменно входит в список лидеров среди стран по количеству пользователей, которых атакуют вирусы и банковские троянцы.