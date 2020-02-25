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Рита Дакота рассказала об отношении Влада Соколовского к ее новому возлюбленному

Певица Рита Дакота, которая пережила предательство и болезненный развод, рассказала об отношении экс-супруга Влада Соколовского к ее новому возлюбленному. Оказалось, что певец уже давно знаком с режиссером Федором Белогаем и принял выбор бывшей жены.
Рита Дакота рассказала об отношении Влада Соколовского к ее новому возлюбленному

По словам Риты Дакоты, эск-супруг относится к клипмейкеру искренне и с теплотой. Певица рада, что Влад Соколовский повел себя разумно в этой ситуации. Она уверена, что бывший муж умный человек, поэтому понимает, что мать его ребенка должна быть счастлива в личной жизни. Как отметила певица, с Федором Белогаем найти общий язык не сможет только «шизофреник-инопланетянин», так как он очень тонкий и мудрый человек. Знаменитость никогда в жизни не встречала такого адекватного и здорового мужчину.

Роман с клипмейкером у Риты Дакоты закрутился сравнительно недавно. Пара познакомилась во время съемок клипа «Новые линии». Певица практически сразу поделилась своими чувствами с фолловерами. Как отметила Рита Дакота, она намерено стала публиковать совместные снимки, чтобы оградить себя от различных неправдивых слухов. Певица призналась, что отношения с Федором Белогаем занимают в ее жизни большое место, поэтому она не может скрывать это от своих поклонников.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:32

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