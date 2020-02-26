Археологи из Египта и Италии обнаружили "охранника мумий" в древней гробнице
Группа исследователей из Италии и Египта сообщает о невероятной находке во время раскопок вблизи города Асуан. Археологи обнаружили "охранника мумий" в древней гробнице, который представлял собой фреску леопарда.
Археологи из египетско-итальянской миссии в Западном Асуане опубликовали первые изображения некрополя, который они обнаружили год назад. Снимки также включали изображение лица леопарда, нарисованного на деревянной крышке саркофага, своего рода "стража" мертвых. При этом, захоронение находилось на глубине в пять метров под пустыней возле города. Зона раскопок простирается на более чем 25 тысяч квадратных метров на западном берегу реки Нил, около мавзолея Ага Хана III, и содержит более 300 гробниц.
В вышеназванном некрополе жители Асуана хоронили мертвых с 7 века до нашей эры, вплоть до 3 века н.э. Всего в этом месте было обнаружено около 30 тел. Возле мумий находилось множество предметов, в том числе покрывала, расписанные золотом, погребальная кровать, части саркофагов, носилки и множество гончарных сосудов. Здесь же команда нашла нарисованного леопарда, знак силы, который поместили над головой покойного. Таким образом древние египтяне обеспечивали защиту усопшему во время путешествия в загробную жизнь.
Археологи из египетско-итальянской миссии в Западном Асуане опубликовали первые изображения некрополя, который они обнаружили год назад. Снимки также включали изображение лица леопарда, нарисованного на деревянной крышке саркофага, своего рода "стража" мертвых. При этом, захоронение находилось на глубине в пять метров под пустыней возле города. Зона раскопок простирается на более чем 25 тысяч квадратных метров на западном берегу реки Нил, около мавзолея Ага Хана III, и содержит более 300 гробниц.
В вышеназванном некрополе жители Асуана хоронили мертвых с 7 века до нашей эры, вплоть до 3 века н.э. Всего в этом месте было обнаружено около 30 тел. Возле мумий находилось множество предметов, в том числе покрывала, расписанные золотом, погребальная кровать, части саркофагов, носилки и множество гончарных сосудов. Здесь же команда нашла нарисованного леопарда, знак силы, который поместили над головой покойного. Таким образом древние египтяне обеспечивали защиту усопшему во время путешествия в загробную жизнь.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 02:00