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Егор Кончаловский опубликовал странный снимок дочери

Егор Кончаловский периодически публикует фотографии с собственной дочерью в соцсетях, но его новый пост вызвал неоднозначную реакцию. Кинорежиссер поделился странным снимком Марии Кончаловской, который отличился неудачной фотокоррекцией.
Егор Кончаловский опубликовал странный снимок дочери

Режиссер Егор Кончаловский занимается воспитанием дочери, рожденной в браке с Любовью Толкалиной. С недавних пор артист перестал прятать её от общественности, поскольку последняя стала независимой медийной личностью, известной в узких кругах. Кончаловский выражает свою любовь публикацией снимков наследницы на веб-платформе Instagram, которые не всегда вызывают восторг у подписчиков. Более того, новый снимок даже вызвал насмешки со стороны поклонников из-за предположительного и некачественного "фотошопа".

На изображении Мария Кончаловская позирует в пустынном поле, покрытом слоем снега, и держит в руках светоотражатель. Некоторые комментаторы по ошибке приняли его за миниатюрное Солнце, которое якобы прикрепили к снимку. Также из-за излучения яркого света от этого приспособления фотография показалась многим "сказочной" и ненастоящей, что вызвало сравнения с поверхностью Луны. Все же, нашлись преданные фанаты Кончаловского, которые оставили комплименты дочери кумира, называя её "настоящей красавицей".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:47

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