В Волгоградской области автовладелец выиграл суд против продавца авто, не сообщившего о замене двигателя





Всего несколько дней тому назад прошли судебные разбирательства в рамках дела о возврате денежных средств за купленный у физического лица подержанный автомобиль. Истец отметил, что ответчик продал ему автомобиль 2010 года выпуска, однако в момент постановки транспортного средства на учет при сверке номеров не было выявлено, что двигатель 2010 года выпуска был заменен на двигатель 2002 года, который ранее эксплуатировался на другом автомобиле. Само ТС при этом находилось в хорошем состоянии и дефектов не имело. Суд первой инстанции отказал истцу на основании того, что препятствий к постановке на учет подобное обстоятельство не создавало и позволяло на законных основаниях продолжать эксплуатацию авто.Истец с этим определением не согласился и подал апелляцию, после чего суд принял его сторону. Было указано, что истец предоставил доказательства наличия серьезных недостатков, о которых продавец при заключении договора не сообщил.