Доктор Александр Мясников нашел взаимосвязь вирусов и рака





Александр Мясников сообщил, что около 21% случаев появления онкологических заболеваний имеют вирусную природу. По его словам, герпес может вызвать рак шеи, пищевода или лимфому. Гепатит провоцирует рост опухолей в печени, вирус папилломы – в матке и на мужском половом органе. С появлением эффективных лекарственных средств и вакцин специалисты смогли подавить большую часть опасных вирусов, но онкология и проблемы с сердечно-сосудистой системой побороть пока не могут. Исследователи отмечают, что развитие фармакологии не побороло многие инфекции, которые смертельно опасны для людей, они просто начали действовать иначе.Александр Мясников объяснил, что рак – это мутация в ДНК, которая усугубляется малоподвижным образом жизни, канцерогенами и вредными привычками. Ключевую роль в деформации генома играют вирусы, которые и становятся причиной роста опухолей.