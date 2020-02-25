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Доктор Александр Мясников нашел взаимосвязь вирусов и рака

Александр Мясников сообщил, что ему удалось найти взаимосвязь вирусов и рака. Как рассказал доктор, 90% всех болезней развиваются из-за инфекций в организме.
Доктор Александр Мясников нашел взаимосвязь вирусов и рака

Александр Мясников сообщил, что около 21% случаев появления онкологических заболеваний имеют вирусную природу. По его словам, герпес может вызвать рак шеи, пищевода или лимфому. Гепатит провоцирует рост опухолей в печени, вирус папилломы – в матке и на мужском половом органе. С появлением эффективных лекарственных средств и вакцин специалисты смогли подавить большую часть опасных вирусов, но онкология и проблемы с сердечно-сосудистой системой побороть пока не могут. Исследователи отмечают, что развитие фармакологии не побороло многие инфекции, которые смертельно опасны для людей, они просто начали действовать иначе.

Александр Мясников объяснил, что рак – это мутация в ДНК, которая усугубляется малоподвижным образом жизни, канцерогенами и вредными привычками. Ключевую роль в деформации генома играют вирусы, которые и становятся причиной роста опухолей.

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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:31

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