"Красота в глазах смотрящего": Иосиф Пригожин поделился случайным кадром с Валерией

Иосиф Пригожин часто публикует фотографии и видео с Валерией, рассказывая о времяпровождении певицы. Сегодня знаменитость показал фанатам фотографию, на которой запечатлена исполнительница в солнцезащитных очках. В комментарии известный продюсер рассказал, что выходя утром на работу, он случайно поймал такой красивый кадр. Теперь Иосиф Пригожин чувствует себя настоящим фотохудожником. В конце музыкальный продюсер написал: "Как здорово, что модель всегда рядом".Пользователи Сети отметили, что случайные снимки получатся невероятно красивыми и настоящими. Фанаты назвали певицу Валерию самой позитивной и сексуальной моделью в мире. Также некоторые отметили, что исполнительница похожа на "солнышко". Подписчики написали множество комплиментов и оставили за несколько минут более почти 2 000 отметок "Мне нравится".