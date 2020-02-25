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Дима Билан перенес зимний концерт в Кирове на март по состоянию здоровья

Российский певец Дима Билан перенес концерт в Кирове, который должен был состояться 26 февраля, на март месяц. Он сообщил в личном блоге Instagram, что причина изменений гастрольного графика - его состояние здоровья, не вдаваясь в подробности диагноза.
Дима Билан перенес зимний концерт в Кирове на март по состоянию здоровья

Поклонники исполнителя сильно обеспокоились заявлением своего кумира, зная, что несколько лет назад Заслуженный артист России перенес операцию на позвоночнике. Однако Дима Билан предпочел не рассказывать, что конкретно его беспокоит, а выразился обобщённо, что «все люди временами испытывают обострение» своих недугов.

Продюсер Яна Рудковская поддержала певца словами: «Все мы люди, а не роботы». Она дополнила, что сама работает 3 месяца без выходных и прекрасно понимает, каково это быть «вымотанной». Все же, несмотря на физическое состояние и усталость, Дима Билан не отменил концерт, а лишь перенес его на месяц позже.

По словам артиста, ему необходимо уделить внимание своему здоровью, чтобы в дальнейшем «ситуация не стала хуже». Как известно, гастрольный график певца полностью расписан до лета, потому ему действительно нужно позаботиться о себе и восстановить силы перед грядущими выступлениями.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:51

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