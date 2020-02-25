«Это последствия наркоты»: Любовь Успенская обвинила мужа в конфликте с дочерью





Сейчас, как известно, Татьяна Плаксина переехала в США, отказавшись от своих слов о том, что мать оказывала на нее сильное психологическое давление, избивала и душила. Однако сама Успенская утверждает, что отец девушки Александр Плаксин, с которым она на данный момент проживает в Лос-Анджелесе, как раз и подсадил ее на наркотики. По утверждению певицы, мужчина вот уже более трех десятков лет употребляет марихуану. Сама же Успенская утверждает, что никогда не покупала своей дочери наркотические вещества и призвала Татьяну обратиться за медицинской помощью. «То, что сейчас с ней происходит, это последствия наркоты и ДТП. Стараюсь всего этого не видеть», - утверждает королева русского шансона.Ранее Татьяна Плаксина появилась в эфире одного из популярных ток-шоу и утверждала, что знаменитая мать запирала ее дома на ключ, душила ее, угрожала санитарам и даже отправляла на принудительное лечение. Однако позднее Успенская с дочерью выступили с совместным заявлением о том, что продюсеры канала НТВ во время интервью давили на девушку, пытаясь «выдавить» из нее сенсацию, от слов о насилии и обвинений в адрес матери ее наследница в результате публично отказалась.