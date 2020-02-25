Ученые обнаружили в северном Китае зеленую водоросль возрастом миллиард лет





Как известно, зеленые водоросли – это наиболее распространенная группа низших растений, которая включает в себя одноклеточную и колониальную бентосную фауну. Отличительная черта данного вида заключается в ярком пигменте, который обусловлен высокой концентрацией хлоропластов, преобладающих над хромопластами и лейкопластами.Точные данные о том, когда появились зеленые водоросли, не известны. Однако ученые предполагают, что ввиду многочисленных способов размножения и приспособления к жизненным условиям данная группа растений возникла одной из первых и всех существующих видов органики. Недавнее открытие исследователей в районе Наньфень северного Китая лишь подтвердило их догадки.По словам группы ученых, найденная водоросль была обнаружена в каменной породе возрастом в миллиард лет. Это значит, что распространенный вид низших зеленых растений один самых древних на планете.