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Sony Playstation 5 научат чувствовать страх игрока

В преддверии презентации игровой консоли нового поколения Sony Playstation 5 в Сети регулярно появляются разного рода утечки с новыми подробностями о грядущей новинке. К примеру, недавно стало известно, что приставка сможет чувствовать страх человека во время игры.
Sony Playstation 5 научат чувствовать страх игрока

Такую возможность, согласно утечкам, разработчики планируют добавить в контроллеры для Sony Playstation 5. Отмечается, что Dualshock 5 внешне почти не будет отличаться от контроллера четвертого поколения, однако его технически возможности будут совсем иными. Утверждается, что компания якобы зарегистрировала патент, в котором сообщается о встроенной в геймпад поддержке необычной функции, суть которой заключается в отслеживании «электродермальной» активности человека, иными словами, электрической активности кожного покрова. В психофизиологии данная методика давно применяется для контроля эмоционального напряжения и потоотделения. Проще говоря, в видеоиграх консоль будет отслеживать уровень страха и стресса игрока.

Согласно указанной утечке, все данные, которые система будет получить от нового датчика, будут в реальном времени отражаться на игровом процессе. О том, как именно это будет происходить, пока не известно, но эксперты полагают, что игры в отдельных случаях будут изменять ситуацию в непосредственной зависимости от того, каков уровень стресса и страха зафиксирован. К примеру, это может понадобиться для того, чтобы сделать игру для человека более спокойной, или же напротив, еще сильнее напугать его.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:32

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