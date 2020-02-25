Православные отмечают праздник Алексея Рыбного: Названы традиции и запреты этого дня
В этот день, 25 февраля, православные отмечают праздник чудотворца Алексия Московского, который в народе давно получил название Рыбный. Как раз в этот день, по старинным поверьям, начинает таять снег и отлично ловится рыба. Существуют и другие традиции и запреты этого дня.
На Алексея Рыбного многие стремились вынести на мороз семена для посева, поскольку считалось, что они в таком случае дадут больше всходов. Однако оставлять посевной материал на улице до позднего вечера не рекомендовалось – чтобы не замерз. Выносили на мороз и натуральную пряжу, что позволяло сделать нить более ровной. Кроме того, в этот день непременно носили только новую одежду, а вот надевать старые вещи запрещалось. Также людям в этот день нельзя ругаться, так как это может привлечь беду. Существует и еще одна важная традиция, согласно которой, на стол в этот день было принято ставить рыбные блюда. Особенная роль в этом случае отводилась расстегаю.
Кроме того, в народе ходили и приметы о погоде на Алексея Рыбного. Так, чем холоднее было в этот день, тем теплее должен быть март. А если шел снег, ожидалось довольно дождливое лето. А вот знахари в этот праздник избавляли людей от испуга, поскольку именно на Алексея Рыбного болезни такого вида лечились наиболее успешно.
На Алексея Рыбного многие стремились вынести на мороз семена для посева, поскольку считалось, что они в таком случае дадут больше всходов. Однако оставлять посевной материал на улице до позднего вечера не рекомендовалось – чтобы не замерз. Выносили на мороз и натуральную пряжу, что позволяло сделать нить более ровной. Кроме того, в этот день непременно носили только новую одежду, а вот надевать старые вещи запрещалось. Также людям в этот день нельзя ругаться, так как это может привлечь беду. Существует и еще одна важная традиция, согласно которой, на стол в этот день было принято ставить рыбные блюда. Особенная роль в этом случае отводилась расстегаю.
Кроме того, в народе ходили и приметы о погоде на Алексея Рыбного. Так, чем холоднее было в этот день, тем теплее должен быть март. А если шел снег, ожидалось довольно дождливое лето. А вот знахари в этот праздник избавляли людей от испуга, поскольку именно на Алексея Рыбного болезни такого вида лечились наиболее успешно.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:26