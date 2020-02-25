Православные отмечают праздник Алексея Рыбного: Названы традиции и запреты этого дня





На Алексея Рыбного многие стремились вынести на мороз семена для посева, поскольку считалось, что они в таком случае дадут больше всходов. Однако оставлять посевной материал на улице до позднего вечера не рекомендовалось – чтобы не замерз. Выносили на мороз и натуральную пряжу, что позволяло сделать нить более ровной. Кроме того, в этот день непременно носили только новую одежду, а вот надевать старые вещи запрещалось. Также людям в этот день нельзя ругаться, так как это может привлечь беду. Существует и еще одна важная традиция, согласно которой, на стол в этот день было принято ставить рыбные блюда. Особенная роль в этом случае отводилась расстегаю.Кроме того, в народе ходили и приметы о погоде на Алексея Рыбного. Так, чем холоднее было в этот день, тем теплее должен быть март. А если шел снег, ожидалось довольно дождливое лето. А вот знахари в этот праздник избавляли людей от испуга, поскольку именно на Алексея Рыбного болезни такого вида лечились наиболее успешно.