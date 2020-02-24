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В браузер Microsoft Edge для iOS добавили две новые функции

Корпорация Microsoft выпустила новое обновление своего фирменного браузера Edge для устройств, работающих под управлением операционной системы Apple iOS. В новой версии разработчик добавил в браузер две новые функции, которые, как рассчитывают в самой компании, позволят повысить уровень привлекательности продукта для владельцев гаджетов от Apple.
В браузер Microsoft Edge для iOS добавили две новые функции

Прежде всего, теперь те из пользователей смартфонов iPhone и планшетов iPad, которые отдали предпочтение продукту Microsoft перед фирменным решением под названием Safari, получают возможность включения функции предотвращения отслеживания своей активности в Сети. Более того, данная функция имеет несколько предварительных настроек: базовые, сбалансированные и максимальные с самой строгой блокировкой. Кроме того, теперь в браузере компании появилась опция, которая позволяет быстро синхронизировать пароли, списки избранного и прочие данные с настольной версией Microsoft Edge. Более того, доступной будет в том числе и синхронизация с более ранними версиями браузера.

Как и прежде, очередное обновление Microsoft Edge в AppStore поставляется с патчами и исправлениями ошибок, добавлениями для повышения производительности и устранения прочих неполадок.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:11

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