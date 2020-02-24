В браузер Microsoft Edge для iOS добавили две новые функции





Прежде всего, теперь те из пользователей смартфонов iPhone и планшетов iPad, которые отдали предпочтение продукту Microsoft перед фирменным решением под названием Safari, получают возможность включения функции предотвращения отслеживания своей активности в Сети. Более того, данная функция имеет несколько предварительных настроек: базовые, сбалансированные и максимальные с самой строгой блокировкой. Кроме того, теперь в браузере компании появилась опция, которая позволяет быстро синхронизировать пароли, списки избранного и прочие данные с настольной версией Microsoft Edge. Более того, доступной будет в том числе и синхронизация с более ранними версиями браузера.Как и прежде, очередное обновление Microsoft Edge в AppStore поставляется с патчами и исправлениями ошибок, добавлениями для повышения производительности и устранения прочих неполадок.