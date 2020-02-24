АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Роза Сябитова не будет участвовать в политическом движении Валерии

Эксперт теле-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила, что не будет участвовать в политическом движении певицы Валерии. Свою позицию она объяснила в интервью изданию «Собеседник».
Роза Сябитова не будет участвовать в политическом движении Валерии

Не так давно стало известно о намерении российской исполнительницы Валерии создать собственную политическую партию «За сильных женщин», чтобы противостоять домашнему насилию. Роза Сябитова сразу заявила, что не будет принимать никакого участия в феминистическом движении. По словам телеведущей, ей «не интересно бороться с мужчинами» за первенство в семье и государстве.

Эксперт популярного шоу на «Первом канале» объяснила, что создание такой партии даже «звучит очень странно». Она уверена, что бороться с домашним насилием следует путем воспитания мальчиков в стране, а не попытками что-то изменить в политическом обществе. Роза Сябитова с возмущением дополнила: «Вы хотите равноправия или партнерства? Может тогда вам стоит идти служить в армию?» В заключение телеведущая подытожила, что для достижения общей цели каждый человек должен отвечать, прежде всего, за свои слова и поступки.

В интервью Роза Сябитова также подчеркнула основную проблему общества. Она сообщила: «Женщины хотят, так называемого, равноправия, но кормить и защищать должен мужчина».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликовано первое изображение хэтчбека LADA…
В Санкт-Петербурге в качестве предупреждающего знака на дороге поставили детскую…
«Не смог простить»: Журналисты назвали причину редких визитов сына Анастасии Заворотнюк к…
Эксперты рассказали, почему кроссоверу не обязателен полный…
«Я доволен»: Александр Карамнов из «Брата-2» переехал с дочками в…
В Нидерландах во время футбольного матча мяч угодил в окно…
Меган Маркл запланировала «секретные» визиты в…
Назван ТОП-10 самых необъяснимых открытий в…
Американский сенатор признался, что потратил 8600 долларов на…
Роза Сябитова не будет участвовать в политическом движении…
Медики рассказали, как избавиться от головной боли без…
Похищенный в Ливии социолог отмечает свой день рождения в…
Врачи из Израиля отказались оперировать Нину…
Назван ТОП-5 автомобилей из культовых советских…
Потом не хватит денег: Экономист Никита Масленников посоветовал россиянам заняться здоровьем и важными покупками уже…
Рита Дакота выступила на сцене с травмированной…
Минздрав РФ предлагает выпекать хлеб с добавлением йодированной…
Принц Уильям успел дать обещание своей матери принцессе Диане перед ее…
iPad Pro 2020 хотят оснастить квадратной камерой в стиле iPhone…
Назван ТОП-10 самых дорогих реквизитов в истории мирового…
Компания Anglo American разрабатывает работающий на водородном топливе грузовик массой 290…
Внуки Валентина Юдашкина повеселились на дне рождения дочки певицы…
Сенатор Константин Косачев назвал причину разногласий между Киевом и…
"Пусть облетают тебя стороной ядовитые стрелы": Певица Валерия поздравила Любовь Успенскую с…
Ученые: Употребление йогурта снижает риск развития аденом в кишечнике у…
Анфиса Чехова об обвинивших ее в пошлости хейтерах: "Людей возмущает то, что есть в них…
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали фото 2-летней…
Ученые назвали 5 наиболее опасных инфекционных…
Просмотреть все новости