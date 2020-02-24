Роза Сябитова не будет участвовать в политическом движении Валерии





Не так давно стало известно о намерении российской исполнительницы Валерии создать собственную политическую партию «За сильных женщин», чтобы противостоять домашнему насилию. Роза Сябитова сразу заявила, что не будет принимать никакого участия в феминистическом движении. По словам телеведущей, ей «не интересно бороться с мужчинами» за первенство в семье и государстве.Эксперт популярного шоу на «Первом канале» объяснила, что создание такой партии даже «звучит очень странно». Она уверена, что бороться с домашним насилием следует путем воспитания мальчиков в стране, а не попытками что-то изменить в политическом обществе. Роза Сябитова с возмущением дополнила: «Вы хотите равноправия или партнерства? Может тогда вам стоит идти служить в армию?» В заключение телеведущая подытожила, что для достижения общей цели каждый человек должен отвечать, прежде всего, за свои слова и поступки.В интервью Роза Сябитова также подчеркнула основную проблему общества. Она сообщила: «Женщины хотят, так называемого, равноправия, но кормить и защищать должен мужчина».