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Учёные выяснили, что разные продукты могут влиять на определённый вид инсульта человека

Учёные из Европейского общества кардиологов поделились результатами масштабного исследования. Они пришли к выводу, что разные продукты питания могут влиять на определённый вид инсульта человека - геморрагический или ишемический.

Учёные в период с 1992 по 2000 годы получили информацию о пищевых привычках приблизительно 418 тысяч человек разных возрастов, которые проживали в 9 странах ЕС. Они хотели выяснить, есть ли связь между использованием в рационе некоторых продуктов питания и возникновением у человека инсульта конкретного типа – геморрагического или ишемического. Эксперты пришли к выводу, что в меню европейцев входили мясо, рыба, молочные продукты, яйца, крупы, фрукты и овощи, бобовые, орехи и семена. За время эксперимента был отмечен 4281 случай ишемического и 1430 геморрагического инсультов (согласно статистическим данным, соотношение около 85% на 15%), а ученые выяснили, что люди употребляли в каждом конкретном случае.

Большое количество овощей и фруктов в рационе уменьшает риск развития инсульта, что отмечается текущей программой ЕС по стремлению к изменению рациона. Благодаря им снижается риск ишемического инсульта, однако это не означает, что таким образом можно застраховаться от геморрагического. Согласно наблюдениям специалистов, употребляя много яиц (больше 1 за 3 дня), повышается риск геморрагического инсульта, однако это никак не воздействует на уровень ишемического. Учёные смогли подтвердить, правильное питание, которое включает овощи и фрукты, уменьшает риск появления инсульта в целом за счёт потребления большого количества клетчатки.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 02:00

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