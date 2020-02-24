АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Анджелина Джоли опровергла слухи о своей зависти к успехам Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли опровергла слухи о своей зависти к успехам Брэда Питта. В недавнем интервью журналистам она заявила, что «неправдивые домыслы» в СМИ ее возмущают.
Анджелина Джоли опровергла слухи о своей зависти к успехам Брэда Питта

Американское издание «Celebrity Insider» разместило на своем новостном сайте информацию о том, что Анджелина Джоли негодует из-за успеха своего бывшего супруга Брэда Питта, особенно в период церемонии награждения премии «Оскар» 2020 года. В новостной заметке сообщалось, что именно зависть и ревность повлияли на решение киноактрисы сняться в будущей премьере «Вечные», чтобы превзойти достижения своего экс-мужа.

Другие издания также публиковали подобную информацию, которая унижала достоинство голливудской звезды. Обладательница премии «Оскар» и трех премий «Золотой глобус» решила остановить распространение слухов в Сети и сделала официальное заявление для журналистов. Анджелина Джоли сообщила, что она очень горда за успехи своего бывшего супруга и полностью поддерживает решение об оценке его актерской игры в фильме «Однажды в Голливуде».

В подтверждение того, что экс-пара действительно искренне поддерживает друг друга в профессиональной деятельности, Брэд Питт также давал интервью и рассказывал о словах его бывшей жены, которая всегда верила в его способности. Кроме того, американские актеры были успешны еще задолго до совместных съемок в легендарной картине «Мистер и Миссис Смит», что свидетельствует об их состоятельности как полноценных деятелей кино, которым не за чем конкурировать между собой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Употребление йогурта снижает риск развития аденом в кишечнике у…
Анфиса Чехова об обвинивших ее в пошлости хейтерах: "Людей возмущает то, что есть в них…
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали фото 2-летней…
Ученые назвали 5 наиболее опасных инфекционных…
Певица Граймс стала прототипом персонажа видеоигры Cyberpunk…
Анджелина Джоли опровергла слухи о своей зависти к успехам Брэда…
Назван ТОП-7 лучших компактных пикапов 2020…
"Ты настоящий друг и прекрасная мама": Певица Глюкоза поздравила Любовь Успенскую с…
"Самый крутой папа": Полина Гагарина поздравила мужа Дмитрия Исхакова с…
Посол Китая опроверг слухи об искусственном происхождении…
Названы причины развития рака…
"Даришь носки – не жди бриллиантов": Ксения Собчак дала женщинам…
Юлия Ковальчук рассказала, как избежать…
В Омске расследуют причины гибели молодого…
Врачи назвали четыре признака, предвещающих…
В Renault официально представили новый Twingo…
Ученый Джон Мартин Фишер высказался о реальности околосмертных…
Супруга Джигана Оксана Самойлова продемонстрировала стройную фигуру на пятый день после…
Медики рассказали о пользе отказа от рафинированного сахара для здоровья…
«Много фотошопа»: Монику Беллуччи раскритиковали в Сети за слишком обработанные…
Медики назвали 8 ежедневных привычек, ведущих к раннему старению…
Дональд Трамп прибыл с первым официальным визитом в…
Наталья Рудова: "Одна из главных ошибок людей в том, что они не понимают, что все в нашей жизни…
Компания Geely официально заявила о старте продаж кроссовера Geely…
Участница «Дом-2» Саша Черно попросила миллион рублей для…
Режим многозадачности iPhone 11 Pro Max с еще не вышедшей iOS 14 показали на…
Олег Газманов презентовал новый клип…
В Челябинске поздно вечером пропал 30-летний…
Просмотреть все новости