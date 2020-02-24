Анджелина Джоли опровергла слухи о своей зависти к успехам Брэда Питта





Американское издание «Celebrity Insider» разместило на своем новостном сайте информацию о том, что Анджелина Джоли негодует из-за успеха своего бывшего супруга Брэда Питта, особенно в период церемонии награждения премии «Оскар» 2020 года. В новостной заметке сообщалось, что именно зависть и ревность повлияли на решение киноактрисы сняться в будущей премьере «Вечные», чтобы превзойти достижения своего экс-мужа.Другие издания также публиковали подобную информацию, которая унижала достоинство голливудской звезды. Обладательница премии «Оскар» и трех премий «Золотой глобус» решила остановить распространение слухов в Сети и сделала официальное заявление для журналистов. Анджелина Джоли сообщила, что она очень горда за успехи своего бывшего супруга и полностью поддерживает решение об оценке его актерской игры в фильме «Однажды в Голливуде».В подтверждение того, что экс-пара действительно искренне поддерживает друг друга в профессиональной деятельности, Брэд Питт также давал интервью и рассказывал о словах его бывшей жены, которая всегда верила в его способности. Кроме того, американские актеры были успешны еще задолго до совместных съемок в легендарной картине «Мистер и Миссис Смит», что свидетельствует об их состоятельности как полноценных деятелей кино, которым не за чем конкурировать между собой.