Ученые назвали оптимальное количество молока, которое можно употреблять ежедневно





По утверждению экспертов, молоко часто входит в список рекомендуемых медиками диетических продуктов, причем, касается это не только Соединенных Штатов, но и ряда других стран. «В США рекомендуемое количество молока в день составляет три стакана, или же эквивалентное количество сыра и любых других натуральных молочных продуктов», - отмечают гарвардские специалисты. При этом ученые подчеркивают, что некоторые опытные нутрициологи и диетологи советуют увеличить объем употребляемого молока. Как бы там ни было, уверены исследователи, такая диета не может принести человеку дополнительную пользу. По их убеждению, молоко не является панацеей от всех проблем, поскольку другое питание также имеет важное значение. Кроме того, отмечается, что в ежедневном рационе с высоким содержанием крахмала и сахара молоко может восполнить запас отдельных важных питательных веществ, но при сбалансированности ежедневной диеты польза от натурального молоко заметно снижается.«В своем обзоре мы пришли к выводу о том, что молоко нельзя назвать неотъемлемой частью здорового питательного рациона, однако его потребления в небольших количествах действительно совместимо с понятием хорошего здоровья», - заключили авторы материала. Наконец, они добавили, что сумели вывести наиболее оптимальную формулу потребления этого продукта для взрослых людей, которая включает в себя до двух порций молока в сутки.