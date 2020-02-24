До конца апреля Минобороны РФ заключит контракт на первые вертолетоносцы





«Предполагается, что оборонное ведомство до конца апреля заключит контракт на строительство двух вертолетоносцев, которые планируется заложить на мощностях завода в Крыму. Технический проект на эти суда уже подготовлен в соответствии с ТЗ, которое было сформировано главным командованием ВМФ России», - приводит агентство слова своего собеседника. Отмечается также, что закладка указанных кораблей будет приурочена к 75-летнему юбилею Великой Победы, а начало работ запланировано уже на май. Предполагаемая сумма сделки при этом не раскрывается. В агентстве также подчеркивают, что официальных данных, которые бы подтверждали указанную информацию, пока нет.Ранее также сообщалось, что водоизмещение вертолетоносцев должно составить 25 000 тонн при максимальной длине этих судов порядка 220 метров. Один такой корабль сможет нести не борту свыше двух десятков тяжелых вертолетов, а также будет оснащаться доковой камерой для десантных катеров. Кроме того, на бортах УДК можно будет перевозить до 900 морских пехотинцев одновременно.