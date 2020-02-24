АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

До конца апреля Минобороны РФ заключит контракт на первые вертолетоносцы

Российское Минобороны рассчитывает подписать контракт на проектировку и строительство первых двух экземпляров новых вертолетоносцев. Как сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на неназванные источники в ОПК России, все документы на создание универсальных десантных кораблей должны быть подписаны еще до конца апреля 2020 года.
До конца апреля Минобороны РФ заключит контракт на первые вертолетоносцы

«Предполагается, что оборонное ведомство до конца апреля заключит контракт на строительство двух вертолетоносцев, которые планируется заложить на мощностях завода в Крыму. Технический проект на эти суда уже подготовлен в соответствии с ТЗ, которое было сформировано главным командованием ВМФ России», - приводит агентство слова своего собеседника. Отмечается также, что закладка указанных кораблей будет приурочена к 75-летнему юбилею Великой Победы, а начало работ запланировано уже на май. Предполагаемая сумма сделки при этом не раскрывается. В агентстве также подчеркивают, что официальных данных, которые бы подтверждали указанную информацию, пока нет.

Ранее также сообщалось, что водоизмещение вертолетоносцев должно составить 25 000 тонн при максимальной длине этих судов порядка 220 метров. Один такой корабль сможет нести не борту свыше двух десятков тяжелых вертолетов, а также будет оснащаться доковой камерой для десантных катеров. Кроме того, на бортах УДК можно будет перевозить до 900 морских пехотинцев одновременно.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
О молодости звезд "Дом-2" Бузовой и Собчак рассказал Юрий…
В Сирии турецкий танк лишился башни после удара российской…
Владимир Пресняков показал архивное фото молодой…
Ученые из Австралии произвели гибкие солнечные…
Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце: "Мы всегда будем родными друг другу…
Житель Санкт-Петербурга пострадал от колотого ранения своей…
Дональд Трамп сорвал роды жены лидера группы «Uma2rmaH» Владимира Кристовского в…
До конца апреля Минобороны РФ заключит контракт на первые…
Жена экс-участника «Дом-2» Андрея Чуева, страдающего бесплодием,…
Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Пришла к тому, что надо законно расторгать…
Наталья Варлей о своей жизни: «Три брака, 2 сына, 14 кошек и ни одного «женского…
Игорь Николаев поделился снимком без…
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
Корабли ЧФ РФ ведут наблюдение за американским эсминцем в акватории…
«Нечто особенное»: Ники Минаж намекнула на…
Станислав Садальский раскритиковал ярко-розовые наряды телеведущей Тины…
Американские эксперты оценили необычные боеприпасы к…
Москву и Подмосковье летом накроет волнами жары –…
Ирина Шейк не жалеет о разрыве отношений с Брэдли…
На аукционе за 9,1 тысяч долларов продали свитер Овечкина, посвященный Коби…
Внедорожник Aston Martin DBX получил специальную…
Политолог Андрей Кошкин заявил о превосходстве российского «оружия…
В одном из магазинов Бельгии найден альбом с фотографиями звёзд…
У YouTube и TikTok появится серьезный…
«Как голая куропатка»: звезду «Дом-2» Тату Блюменкранц травят за…
Стало известно, какие блины россияне любят больше…
Ведущая "Дом-2 Ольга Орлова уехала в Париж с…
На концерте Ольга Бузова сменила четыре наряда и пела под…
Просмотреть все новости