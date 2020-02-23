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Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц назвал Анну Левченко именем бывшей жены

Звезда скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Валерий Блюменкранц оговорился в тот момент, когда признавался своей девушке в любви. Когда он говорил Анне, что любит ее, то все выглядело очень естественно, но молодой человек все-таки умудрился облажаться.
Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц назвал Анну Левченко именем бывшей жены

Так, Валерий Блюменкранц устроил для своей девушки Анны Левченко настоящее романтическое свидание. Молодой человек подарил ей шикарный букет цветов и даже попытался произнести трогательную речь. Так, он сказал, что очень давно мечтал, что встретит такую женщину, как Анна Левченко.

Валерий сказал, в момент, когда Анна уехала в отель, он понял, что хочет быть с ней всегда, а ко всему и построить семью, а также родить детей.

Видео с этим признанием уже попало в Сеть. Тут же его начали смотреть поклонники, которые заметили, что Валерий назвал Анну «Бубачка». Не искренность Блюменкранца смутила фолловеров. Они отметили, что ранее он называл так исключительно свою бывшую супругу, а поэтому они не сильно верят в его чувства.


Однако были и те, кто стал на защиту пары и начал говорить, что никого кроме Таты Валерий Блюменкранц никогда так не называл, возможно, у него и правда серьезные чувства по отношению к Анне Левченко.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:43

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