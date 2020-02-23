Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц назвал Анну Левченко именем бывшей жены

Так, Валерий Блюменкранц устроил для своей девушки Анны Левченко настоящее романтическое свидание. Молодой человек подарил ей шикарный букет цветов и даже попытался произнести трогательную речь. Так, он сказал, что очень давно мечтал, что встретит такую женщину, как Анна Левченко.Валерий сказал, в момент, когда Анна уехала в отель, он понял, что хочет быть с ней всегда, а ко всему и построить семью, а также родить детей.Видео с этим признанием уже попало в Сеть. Тут же его начали смотреть поклонники, которые заметили, что Валерий назвал Анну «Бубачка». Не искренность Блюменкранца смутила фолловеров. Они отметили, что ранее он называл так исключительно свою бывшую супругу, а поэтому они не сильно верят в его чувства.Однако были и те, кто стал на защиту пары и начал говорить, что никого кроме Таты Валерий Блюменкранц никогда так не называл, возможно, у него и правда серьезные чувства по отношению к Анне Левченко.