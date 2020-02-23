Юлия Меньшова посетила Мамаев курган в Волгограде

Артисты погуляли по городу-герою перед спектаклем. Своими впечатлениями Юлия Меньшова поделилась в соцсетях. Актриса театра посетила панораму «Сталинградская битва» и Мамаев курган, на котором она была впервые. Неизгладимое впечатление на Юлию Меньшову произвел зал памяти, а также ее тронуло, что вокруг можно было увидеть живые цветы, что свидетельствует о внимательном отношении к мемориалу в городе.В музее-панораме Юлию Меньшову с коллегами удивила экспозиция, описывающая бомбардировку Сталинграда. За неделю было совершено свыше двух тысяч «налетов», в результате чего жертвами противника стали 40 тысяч человек. Актрису восхитил тот факт, что при таких тяжелых обстоятельствах Волгоград продолжил сопротивление, что в последующем изменило ход войны.Ранее Юлия Меньшова удивила поклонников неожиданным образом. Актриса опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует в мужском образе, а на фоне красуется надпись «Будь собой». Знаменитость предстала в широких брюках, которые сужаются внизу и пиджаке мужского кроя. Образ 50-летней артистки театра дополнили грубые ботинки. Мнения поклонников разделились: некоторые написали, что Юлии Меньшовой не идет такой образ, а другие восхитились тем, что актриса всегда настоящая.