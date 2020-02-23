Китайский монах Zigong предсказал коронавирус и другие катаклизмы 100 лет назад





Известно, в Китае государственным строем является коммунистический режим, а потому не все исторические документы рассматриваются научными работниками в качестве важных источников. Кроме того, часть из них недоступна специалистам и почти неизвестна в научных кругах. Лишь недавно в руки учёных из США попал документ, который составил буддийский монах Zigong. Переведя бумаги, они смогли убедиться, что тот предсказал коронавирус ещё 100 лет назад. Он описал его, как чуму, которая затронет не только весь Китай, но и распространится по миру. Из-за хвори даже отменят празднование Нового года. Также предсказатель рассказал о подъеме уровня воды на Земле, отчего выращивание риса станет очень трудоёмким занятием. Получать урожай можно будет лишь ранней весной. Из-за этого данный продукт станет дорогостоящим и недоступным основному населению. Также в старинном источнике указывается о нашествии саранчи и последующих пожарах и потопах.Zigong предупредил современников, чтобы выжить, люди должны проявить единство с близкими. Родные люди не должны разлучаться и им необходимо запастись деньгами и продуктами. Только совместными усилиями, заявлял монах, можно справиться с грядущими трудностями.