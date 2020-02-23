АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Китайский монах Zigong предсказал коронавирус и другие катаклизмы 100 лет назад

Учёные из США выяснили, что китайский монах по имени Zigong предсказал коронавирус и другие катаклизмы 100 лет назад. Буддийский мыслитель в довольно точных подробностях описал события, происходящие в настоящий момент в КНР.
Китайский монах Zigong предсказал коронавирус и другие катаклизмы 100 лет назад

Известно, в Китае государственным строем является коммунистический режим, а потому не все исторические документы рассматриваются научными работниками в качестве важных источников. Кроме того, часть из них недоступна специалистам и почти неизвестна в научных кругах. Лишь недавно в руки учёных из США попал документ, который составил буддийский монах Zigong. Переведя бумаги, они смогли убедиться, что тот предсказал коронавирус ещё 100 лет назад. Он описал его, как чуму, которая затронет не только весь Китай, но и распространится по миру. Из-за хвори даже отменят празднование Нового года. Также предсказатель рассказал о подъеме уровня воды на Земле, отчего выращивание риса станет очень трудоёмким занятием. Получать урожай можно будет лишь ранней весной. Из-за этого данный продукт станет дорогостоящим и недоступным основному населению. Также в старинном источнике указывается о нашествии саранчи и последующих пожарах и потопах.

Zigong предупредил современников, чтобы выжить, люди должны проявить единство с близкими. Родные люди не должны разлучаться и им необходимо запастись деньгами и продуктами. Только совместными усилиями, заявлял монах, можно справиться с грядущими трудностями.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайский монах Zigong предсказал коронавирус и другие катаклизмы 100 лет…
Мадонна пошутила над звездой «Игры престолов» Гвендолин Кристи во время концерта в…
Сергей Шнуров не посещает светские мероприятия вместе с женой Ольгой Абрамовой из-за ее нелюбви к…
Эксперты сделали оценку применения вредоносных программ…
"Мои защитники": Анастасия Решетова опубликовала совместный снимок с Тимати и…
"Психанул": Раскрыты реальные причины ухода Дмитрия Шепелева с Первого…
Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Еву с…
Учёные обнаружили череп самого маленького неизвестного…
Агата Муцениеце публично обратилась к Егору Криду с просьбой поздравить её дочь Мию с днём…
Названы машины, о которых мечтают российские…
В Сети обсуждают редкое фото Елены Яковлевой с мужем и…
В Instagram объяснили причину блокировки фото девушек с обнаженной…
Мария Порошина удивила фанатов снимком дочери Полины…
Раскрыта важность закрепления в Конституции поправки об индексации…
Фигуристка Татьяна Навка с дочерью Надеждой посетила Большой…
Учёные в США впервые научились лечить…
Наталья Белохвостикова впервые появилась на публике с повзрослевшим…
Эксперт Брутер обвинил США в использовании коронавируса для бездоказательного обвинения…
Игорь Макаров на архивном фото с Лерой Кудрявцевой сравнил ее с героем фильма о Бенджамине…
Звезды «Дом-2» Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов провели экскурсию по своей новой…
Анонсирован выход самого мощного смартфона Realme X50…
Юрий Лоза подержал выбор Украиной группы Go-A для участия в…
Путин раскрыл детали плана по оснащению армии и флота новейшим…
Сестре звезды «Дом-2» Саши Черно удалось разлюбить Илью…
Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
Александра Савельева трогательно поздравила Кирилла Сафонова с 11-летней…
Автоателье AC Schnitzer доработало компактный хэтчбек BMW…
Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц назвал Анну Левченко именем бывшей…
Просмотреть все новости