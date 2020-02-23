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Роды Оксаны Самойловой в Майами обошлись в сумму около 15 тысяч долларов

Оксана Самойлова недавно стала счастливой мамой четвертого ребенка, поэтому многие фанаты интересуются подробностями родов. Оказалось, что услуги акушеров в Майами обошлись жене рэпера Джигана в целое состояние.

Оксана Самойлова вместе с детьми и мужем отправилась в США еще в начале года, где намеревалась родить своего четвертого малыша. Модель позднее призналась, что из-за проблем со здоровьем ей придется пройти кесарево сечение. Поэтому пара выбрала одну из лучших клиник в Майами - Memorial Regional Hospital, где работают высококвалифицированные специалисты. Рэпер Джиган также решил не скупится на аренде дома на берегу океана.

В то время, как естественные роды обошлись бы Самойловой в 6 тысяч долларов, кесарево сечение подразумевало намного большие расценки из-за риска. Более того, счастливая мама четверых детей также реабилитировалась в просторной палате, что повышало стоимость пакет услуг. Таким образом, молодая семья потратила около 13-15 тысяч долларов. Стоит отметить, что Самойловой уже в первый день после операции разрешили самостоятельно передвигаться. На данный момент модель оздоравливается после родов дома, а в Россию вернется лишь весной.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:22

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