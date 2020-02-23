«Проблемы, как у Жанны Фриске»: Ирина Билык боится рожать детей из-за страха заболеть онкологией





Знаменитость рассказала, что несколько лет назад медики диагностировали у нее рак. Как сказала Ирина Билык, 4 года назад она начала лечение и, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, многим пожертвовала. В то время артистка собиралась рожать ребенка, вот только из-за онкологии отказалась от своих намерений. Врачи поставили пациентку перед фактом: если она не оставит идею стать матерью, то может умереть. Примечательно, что звезда украинской эстрады столкнулась с вышеназванным заболеванием сразу после трагических событий с Жанной Фриске. В связи с этим исполнительница отказалась заводить детей.Билык не стала уточнять, какой диагноз ей поставили в больнице. Судя по всему, недуг удалось выявить на ранней стадии, так как сейчас здоровью певицы ничего не угрожает. Можно предположить, что она успешно закончила курс терапии и справилась с онкологией.