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«Проблемы, как у Жанны Фриске»: Ирина Билык боится рожать детей из-за страха заболеть онкологией

Ирина Билык стала участницей украинской программы «Звездный путь», в студии которой сделала неожиданное признание. Выяснилось, что певица боится рожать детей из-за страха заболеть онкологией, которая в свое время погубила жизнь Жанны Фриске.
«Проблемы, как у Жанны Фриске»: Ирина Билык боится рожать детей из-за страха заболеть онкологией

Знаменитость рассказала, что несколько лет назад медики диагностировали у нее рак. Как сказала Ирина Билык, 4 года назад она начала лечение и, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, многим пожертвовала. В то время артистка собиралась рожать ребенка, вот только из-за онкологии отказалась от своих намерений. Врачи поставили пациентку перед фактом: если она не оставит идею стать матерью, то может умереть. Примечательно, что звезда украинской эстрады столкнулась с вышеназванным заболеванием сразу после трагических событий с Жанной Фриске. В связи с этим исполнительница отказалась заводить детей.

Билык не стала уточнять, какой диагноз ей поставили в больнице. Судя по всему, недуг удалось выявить на ранней стадии, так как сейчас здоровью певицы ничего не угрожает. Можно предположить, что она успешно закончила курс терапии и справилась с онкологией.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:07

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