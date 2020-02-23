Сестра звезды «Дом-2» Александры Черно на проекте уже ищет жениха
Сестра звезды скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Александры Черно пришла на проект, чтобы помочь своей сестре. Однако она уже надела платье и отправилась на поиски своего принца.
Участница проекта «Дом-2» Александра Черно никогда не скрывала того, что хотела бы, чтобы ее сестра пришла на телестройку. Известно, что с самого начала Татьяна Щербакова должна была прийти на проект в качестве участницы еще осенью, но в итоге визит девушки на «Дом-2» организаторы почему-то отложили.
Но вот в социальных сетях появились новые снимки Татьяны Щербаковой. Так, стало известно, что она пришла на «Дом-2. Спаси свою любовь», чтобы поддержать свою близкую родственницу.
Однако Татьяна Щербакова, как только переступила порог телестройки, тут же начала наряжаться, а ко всему получила и одобрение от Саши Черно. Теперь девушка думает, кто бы больше всего из участников популярного проекта «Дом-2» мог бы ей подойти на роль возлюбленного.
Скорее всего, Татьяна Щербакова намерена не просто помочь своей сестре, но и остаться на проекте.
Участница проекта «Дом-2» Александра Черно никогда не скрывала того, что хотела бы, чтобы ее сестра пришла на телестройку. Известно, что с самого начала Татьяна Щербакова должна была прийти на проект в качестве участницы еще осенью, но в итоге визит девушки на «Дом-2» организаторы почему-то отложили.
Но вот в социальных сетях появились новые снимки Татьяны Щербаковой. Так, стало известно, что она пришла на «Дом-2. Спаси свою любовь», чтобы поддержать свою близкую родственницу.
Однако Татьяна Щербакова, как только переступила порог телестройки, тут же начала наряжаться, а ко всему получила и одобрение от Саши Черно. Теперь девушка думает, кто бы больше всего из участников популярного проекта «Дом-2» мог бы ей подойти на роль возлюбленного.
Скорее всего, Татьяна Щербакова намерена не просто помочь своей сестре, но и остаться на проекте.