Медики рассказали о важности употребления шоколада детьми
Зарубежные медики рассказали, почему детям следует есть шоколад. О важности употребления данного вида сладости сообщается в Parents Circle.
По словам специалистов, большинство родителей ограничивают своих наследников от поедания вышеназванного продукта. Выяснилось, что здесь важно сохранять оптимальное количество употребление шоколада, а его польза давно доказана. Это лакомство улучшает работу сердца, снижая риск сбоев, и сосудов, а также нормализует кровяное давление. Еще одним достоинством кондитерского изделия стало то, что оно предоставляет организму энергию, быстро тонизирует, улучшает память и концентрацию внимания. Все это способствует более продуктивной обучаемости. Шоколад полезен из-за флавоноидов и антиоксидантов, содержащихся в какао-бобах.
Маленький кусочек лакомства помогает детям уменьшить уровень стресса, так как в нем есть анандамид, за счет которого появляется ощущение радости. В список плюсов изделия попали также защита от возникновения рака, помощь в регулировании уровня глюкозы в крови благодаря антиоксидантам, содержание магния, который отвечает за клеточный баланс.
В то же время медики уточнили, что следует покупать качественный шоколад, наличие какао в нем должно составлять минимум 70%. Тем не менее несмотря на пользу сладости, нельзя ею злоупотреблять.
По словам специалистов, большинство родителей ограничивают своих наследников от поедания вышеназванного продукта. Выяснилось, что здесь важно сохранять оптимальное количество употребление шоколада, а его польза давно доказана. Это лакомство улучшает работу сердца, снижая риск сбоев, и сосудов, а также нормализует кровяное давление. Еще одним достоинством кондитерского изделия стало то, что оно предоставляет организму энергию, быстро тонизирует, улучшает память и концентрацию внимания. Все это способствует более продуктивной обучаемости. Шоколад полезен из-за флавоноидов и антиоксидантов, содержащихся в какао-бобах.
Маленький кусочек лакомства помогает детям уменьшить уровень стресса, так как в нем есть анандамид, за счет которого появляется ощущение радости. В список плюсов изделия попали также защита от возникновения рака, помощь в регулировании уровня глюкозы в крови благодаря антиоксидантам, содержание магния, который отвечает за клеточный баланс.
В то же время медики уточнили, что следует покупать качественный шоколад, наличие какао в нем должно составлять минимум 70%. Тем не менее несмотря на пользу сладости, нельзя ею злоупотреблять.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:48