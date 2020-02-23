Медики рассказали о важности употребления шоколада детьми





По словам специалистов, большинство родителей ограничивают своих наследников от поедания вышеназванного продукта. Выяснилось, что здесь важно сохранять оптимальное количество употребление шоколада, а его польза давно доказана. Это лакомство улучшает работу сердца, снижая риск сбоев, и сосудов, а также нормализует кровяное давление. Еще одним достоинством кондитерского изделия стало то, что оно предоставляет организму энергию, быстро тонизирует, улучшает память и концентрацию внимания. Все это способствует более продуктивной обучаемости. Шоколад полезен из-за флавоноидов и антиоксидантов, содержащихся в какао-бобах.Маленький кусочек лакомства помогает детям уменьшить уровень стресса, так как в нем есть анандамид, за счет которого появляется ощущение радости. В список плюсов изделия попали также защита от возникновения рака, помощь в регулировании уровня глюкозы в крови благодаря антиоксидантам, содержание магния, который отвечает за клеточный баланс.В то же время медики уточнили, что следует покупать качественный шоколад, наличие какао в нем должно составлять минимум 70%. Тем не менее несмотря на пользу сладости, нельзя ею злоупотреблять.