АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Раскрыта польза употребления в пищу листьев…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Раскрыта польза употребления в пищу листьев карри

Эксперты раскрыли пользу употребления в пищу листьев карри. Это местное индийское растение благоприятно влияет на пищеварение.

Согласно отчету, опубликованному в издании Krishi Jagran, листья карри эффективно борются с развитием диабета, а также их принимают для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта. Диетологи из Индии заявляют, что регулярное употребление листьев карри снижает уровень сахара в крови, так как они содержат большое количество антиоксидантов. Последние предотвращают превращение крахмала в глюкозу, таким образом предотвращая развитие диабета. Это растение полезно при беременности, облегчая симптомы токсикоза за счет стимуляции секреции пищеварительных ферментов.

Употребляя листья карри можно поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, избавляясь от диареи и запоров, расстройств желудка и других проблем. Эта приправа широко используется в индийской кухне, а также проста в выращивании.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новорожденный сын Джигана и Оксаны Самойловой впервые увидел…
Специалисты составили ТОП-3 лучших «заряженных»…
Валерия ответила на критику своего нового снимка: «Я Вам…
Приверженец теории плоской Земли из США Майк Хьюз погиб при запуске самодельной…
Раскрыта польза употребления в пищу листьев…
В 90-е годы Алла Пугачева пережила клиническую смерть из-за отторжения грудных…
Истребитель Су-57 вскоре получит образец новой гиперзвуковой…
Валерий Афанасьев воспитывает сына молодой жены Наталии…
Названы продукты, ошибочно включенные в список…
Автоэксперты рассказали, как правильно провести притирку…
Митя Фомин в честь 23 февраля показал армейское фото…
Стало известно о фиктивности брака Любови Успенской и Александра…
Эксперты из Organic Welcome рекомендуют съедать по 2 банана в…
Александр Маршал признался, что получает 12 тысяч рублей…
Тренер Веди Мамедов оценил победу Петроса Ананяна над Субриэлем…
Эксперты рассказали о действиях при пробуждении посреди ночи, мешающих снова…
На Тихоокеанском флоте проходит празднование 23…
Эраст Гарин вернулся к Хесе Локшиной после 6-летнего романа с другой…
Дмитрий Тарасов снова…
Отечественные звезды рассказали о своем опыте армейской…
Дима Билан стал артистом года по версии “Нового…
Джейсон Момоа примерил образ Оззи…
Специалисты рассказали о способах защиты от телефонного…
Медики рассказали о полезных свойствах и противопоказаниях…
Канадские ученые доказали неэффективность проветривания…
Неправильное питание и отсутствие физической нагрузки являются виновниками возникновения камней в желчном…
Мировые производители всё активнее применяют нитрид галлия при создании зарядных…
В Турции археологи ведут раскопки затерянного древнего города, покорившего царство…
Просмотреть все новости