Раскрыта польза употребления в пищу листьев карри





Согласно отчету, опубликованному в издании Krishi Jagran, листья карри эффективно борются с развитием диабета, а также их принимают для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта. Диетологи из Индии заявляют, что регулярное употребление листьев карри снижает уровень сахара в крови, так как они содержат большое количество антиоксидантов. Последние предотвращают превращение крахмала в глюкозу, таким образом предотвращая развитие диабета. Это растение полезно при беременности, облегчая симптомы токсикоза за счет стимуляции секреции пищеварительных ферментов.Употребляя листья карри можно поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, избавляясь от диареи и запоров, расстройств желудка и других проблем. Эта приправа широко используется в индийской кухне, а также проста в выращивании.