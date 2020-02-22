Справится ли звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян с Сашей Черно и ребёнком





Хорошо известно, что Иосиф Оганесян и Саша Черно с трудом находят общий язык друг с другом. Ребята, то мирятся, то вновь ругаются. Недавно они даже хотели развестись, но заявление из ЗАГСА все-таки забрали.Фаина Кали изучила их взаимоотношения до мельчайших деталей и дала им объяснение. Так, Фаина отметила, что Иосиф и правда безгранично любит Сашу, но им руководит страх. Также женщина уверенна, что если ребята все-таки не определятся - кто их них главный, то их союз обречен на распад.Помимо этого, у Саши Черно на самом деле заниженная самооценка, что сильно влияет на те конфликты, которые происходят в ее семье. Черно необходимо хоть как-то заполнять ту пустоту, которая есть у нее внутри. Ко всему исправить ситуацию может помочь и будущий малыш.Парапсихолог заверяет, что именно рождение малыша может сблизить Сашу Черно и Иосифа Оганесяна и помочь сохранить им брак, тем более, что у них для этого есть все перспективы.