Евгений Плющенко отчитал сына за низкие результаты: «Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном?»

Супруг Яны Рудковской провел с наследником воспитательную беседу на тему работы над собой для достижения успеха на льду. Евгений Плющенко обратился к мальчику и спросил у него, кем тот хочет стать – «чемпионом или шампиньоном». Юный спортсмен выбрал первый вариант, а в руках у него в тот момент была скакалка. Затем муж продюсера сказал сыну, что ему нужно больше работать над собой., - отметил родитель, указав на то, что ребенок выполнил упражнение лишь 20 раз, а другой мальчик делает 100.Александр Плющенко с юных лет занимается фигурным катанием и часто побеждает на состязаниях, в которых принимают участие дети старшего возраста. При этом многие поклонники знаменито семейства считают, что у мальчика нет нормального детства, поскольку он все время посвящает тренировкам.